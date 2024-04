San Juan, Puerto Rico: en el restaurante “te prestan una estola”

Cada viaje, aún a ciudades conocidas, trae experiencias nuevas. En un paseo en auto por el Viejo San Juan vemos a corta distancia el famoso Tótem Telúrico, grandiosa columna hecha de azulejos y cerámica con motivos taínos, cuya base es de granito negro, con un simbolismo indigenista. Tras mirar otros puntos de interés, sin apearnos, llegamos hasta la avenida de la gran marina donde atracan los barcos cruceros. Hoy está anclado el Carnival Venezia, con su interiorismo italiano, delante del cual pasan numerosos turistas en pantaloncitos cortos pues, pese a estar a fines de noviembre, la temperatura es bastante cálida.

Mi hijo Alexis me pregunta qué me apetece cenar. Si es en un restaurante prefiero sopa. Trato de que mi cena sea siempre ligera. Fabiola nombra un par de restaurantes que nos quedan en la ruta hacia la casa. En el trayecto ha caído la noche, la última de varios días en Puerto Rico, y luego de un par de vueltas en su búsqueda llegamos a Entrevinos sin apenas darnos cuenta. “¡Míralo ahí!”. En su interior piezas de mobiliario especialmente diseñadas para vinos están llenos de botellas acostadas mientras en algunos estantes las botellas son de diversas bebidas, colocadas de pie. Es que todo depende del tipo de bebida; al vino es mejor tenerlo horizontal. En ciertos casos las botellas cubren casi un muro completo. Por algo lleva el nombre de Entrevinos: los propietarios han querido que sus clientes se sientan como en un ambiente de bodega. En gran medida lo han logrado.

Tótem Telúrico.Alexis Ramos B.

Estante con botellas de vino en Entrevinos.Alexis Ramos B.

El asunto es que, por la hora temprana, hay escasos clientes y el aire acondicionado, para mí, está sumamente frío. Debido al calor matinal, olvidé estas temperaturas y no traje con qué abrigarme. “No te preocupes”, dice Fabiola, “voy a pedirte una estola”. ¿Cómo? Respondo estupefacta. “Sí, aquí te la prestan”. No podía creerlo, hasta que la tuve sobre mis hombros. Eso sí, la miré bien antes. Está limpia y no se nota manoseada, porque eso de cubrirme con una prenda usada por alguien desconocido me da cierta aversión. Pero el frío manda. Y con la estola y una deliciosa Sopa de cebolla (US$ 10.00), para la cual me dan la opción de traerla con queso, que descarto, me siento bien a gusto. Alexis y Fabiola piden un Pato Confitado (US$ 42.00) que, al verlo, me hace la boca agua. El plato trae dos porciones separadas, adecuado para dos personas que no son exageradas en el comer. El mejor punto final para la corta estadía en Puerto Rico.

El restaurante Entrevinos está ubicado en 6150 Avenida Isla Verde, Plazoleta Isla Verde #187, Isla Verde, Carolina, Puerto Rico.