Estudio vincula el frenillo lingual corto en niños con mayor riesgo de apnea del sueño

Un estudio internacional sobre 73.616 niños muestra que aquellos con frenillo lingual corto (anquiloglosia) tienen un mayor riesgo de desarrollar síndrome de apnea obstructiva del sueño (AOS), según datos presentados en el Congreso Nacional de la SEORL-CCC.

Se trata del primer estudio en vincular directamente el desarrollo del AOS con la presencia de frenillo lingual utilizando un enfoque basado en 'Big Data'. El frenillo lingual corto (anquiloglosia) es una condición en la que una banda de tejido debajo de la lengua es demasiado corta o tensa, limitando su movilidad. Aunque se suele asociar a dificultades en la lactancia, el habla o la deglución, su posible relación con problemas respiratorios durante el sueño ha sido objeto de debate médico durante años.

Este trabajo, utilizó la plataforma internacional de 'Big Data' 'TriNetX', que integra información clínica de 141 organizaciones sanitarias de todo el mundo. Los investigadores analizaron a dos cohortes de 36.808 pacientes cada una, todos menores de 18 años: un grupo con diagnóstico de anquiloglosia y otro sin él, emparejados por características demográficas.

Los resultados fueron concluyentes: los niños con anquiloglosia presentaron el doble de probabilidades de sufrir apnea del sueño a lo largo de su crecimiento; los niños con frenillo lingual corto tienen un 69 por ciento más de riesgo de desarrollar apnea que los niños sin él; la probabilidad de que un niño con frenillo corto tenga apnea es 1,7 veces mayor que en un niño sin frenillo.

Finalmente, los niños con anquiloglosia tenían un 89 por ciento más de riesgo en cada momento de desarrollar apnea en comparación con los otros. Es decir, la apnea apareció antes y más frecuentemente en los niños con frenillo.

Aunque los autores reconocen limitaciones -como la heterogeneidad en el diagnóstico del frenillo lingual o la falta de datos sobre la severidad del AOS-, subrayan que se trata del primer estudio a gran escala que confirma esta asociación.

En el estudio participaron investigadores del Hospital Quironsalud Marbella, Hospital Quironsalud Campo de Gibraltar, Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla), Hospital Univesitario Fuenlabrada (Madrid), Hospital Sanitas la Zarzuela (Madrid) y School of Medicine Ribierao Preto - Universidad de Sao Paulo (Brasil).

INFRADIAGNÓSTICO DE LA APNEA DEL SUEÑO EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN

Además, en el Congreso se presentaron los resultados de un estudio realizado con 5.300 pacientes de Atención Primaria, que revela que la apnea del sueño (AOS) está gravemente infradiagnosticada en personas con hipertensión.

Investigadores del Hospital Clínic, la Universitat de Barcelona y otros centros de Cataluña han analizado los historiales de 5.347 pacientes hipertensos atendidos en Atención Primaria, encontrando que apenas el 2,1 por ciento tenía diagnóstico confirmado de apnea obstructiva del sueño (AOS), cuando la literatura científica estima que entre un 30 por ciento y un 50 por ciento de estos pacientes deberían presentar ambas patologías.

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (AOS) se caracteriza por pausas repetidas de la respiración durante el sueño. Está estrechamente relacionado con la hipertensión arterial, especialmente en casos de hipertensión resistente, y aumenta de manera importante el riesgo de infartos, ictus y otros eventos cardiovasculares. A pesar de su relevancia clínica, el estudio revela que el AOS está fuertemente infradiagnosticado en Atención Primaria, donde se sigue a la mayoría de los pacientes hipertensos.

De los 5.347 pacientes hipertensos revisados, solo 108 (2,16%) tenían un diagnóstico documentado de apnea del sueño, cuando hasta la mitad de los hipertensos resistentes podrían padecer apnea según los estudios internacionales.

Además, la mayoría de los casos identificados fueron diagnosticados tarde, tras derivaciones a neumología por sospecha clínica avanzada, y no existía un protocolo sistemático de cribado en las historias clínicas. El perfil predominante fue el de hombres (75%), con un 61 por ciento de mal control de la presión arterial antes de tratar el AOS, a pesar de estar polimedicados.