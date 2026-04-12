Víctor D'Aza resalta necesidad de camiones compactadores en los municipios

La Liga Municipal Dominicana (LMD) reitera la necesidad de dar continuidad al programa de apoyo de adquisición de equipos para la recolección de residuos sólidos en los municipios y distritos municipales del país, a los fines de seguir contribuyendo a la limpieza y salubridad de las vías y espacios públicos en cada comunidad.

Este programa impulsado desde la LMD durante el periodo 2021-2025 ha hecho entrega de 217 camiones compactadores y en la actualidad cuenta con la solicitud de 56 más, de parte de diferentes gobiernos locales.

El presidente de la LMD, Víctor D´Aza, explicó que sobre todo este apoyo en la adquisición de equipos es prioritario en el caso de los municipios y distritos municipales pequeños en los que el volumen de generación de los residuos sólidos no favorece la rentabilidad para que el servicio de recolección sea prestado por una empresa privada.

D´Aza es partidario de brindar una solución combinada en función de la realidad de cada territorio: “En el caso de los municipios y distritos municipales de más de 50,000 habitantes, consideramos que debe promoverse la tercerización del servicio. Y en aquellos con una población por debajo de los 50,000 habitantes, o que tienen una ubicación geográfica más compleja, continuar brindando apoyo para la adquisición de equipos que serán gestionados por cada gobierno local para la prestación directa del servicio”.

En este sentido, el presidente de la LMD valoró como positiva la disposición de fondos realizada por el presidente Luis Abinader, a través del Ministerio Administrativo, para contribuir a dar solución a esta necesidad y mejorar las condiciones en la presentación del servicio de aseo urbano en cada territorio de República Dominicana.

“El presidente Luis Abinader ha demostrado su voluntad y compromiso de mejorar la calidad de la gestión de los residuos sólidos, promulgando un nuevo marco legal, buscando solución a Duquesa y, recientemente, con la disposición de recursos para la adquisición de camiones compactadores a nivel nacional, así como para fondos específicos para la mejora de la limpieza en los municipios que integran el Gran Santo Domingo a través de su mancomunidad”, destacó D´Aza.