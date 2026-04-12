Chayanne vuelve a enamorar y a bailar con las dominicanas en el Estadio Quisqueya

La historia de Chayanne y sus fanáticas dominicanas data desde los años 80. El astro boricua se encargó la noche del sábado de recordar que desde sus once años ya venía al país cantar en el programa televisivo "El Show del Mediodía", siendo parte de la agrupación juvenil Los Chicos de Puerto Rico.

Bromeando, ante la multitud congregada en el Estadio Quisqueya, fue contando por décadas hasta que "muerto de risa" dijo que él no ha envejecido y que se siente todo joven artista.

Y no es solo una broma, a sus 57 años de edad, Chayanne tiene aires de ser un treinteañero. Conserva una potente, afinada y clara voz y sus shows continúan siendo un performance de los más completos entre los artistas latinos.

La noche del sábado el cielo se despejó y la lluvia paró por completo, para que este astro latino brillara, sobre la tarima del estadio Quisqueya Juan Marichal, en un evento producido por César Suárez Jr. y Pav Evets.

Tras siete años de ausencia de los escenarios dominicanos, Chayanne volvió a hacerlo otra vez. Encandiló a la fanaticada dominicana con su gira “Bailemos otra vez tour 2026”. Esta fue su presentación 120, desde que iniciara la gira el 21 de agosto del 2024, en Estados Unidos.

El estadio retumbó con un concierto que trajo 18 canciones entre temas rítmicos, alegres y románticos. Acompañado por una orquesta compuesta por siete músicos, un staff de siete bailarines y dos coristas; también cuatro cambio de ropa formaron parte del mensaje de cada una de sus interpretaciones

La gigantesca multitud congregada en el Estadio Quisqueya para disfrutar de Chayanne, en una vista aérea desde un dron, la noche del 11 de abril de 2026.

Elmer Figueroa Arce, su nombre de pila, no ha permitido que los estragos del tiempo laceren sus encantos, y mucho menos sus ardientes y fantásticos bailes, los que aún realiza con una agilidad y habilidad impresionante .

El artista entra al escenario como un torbellino de fuego, subiendo la temperatura a su más alto nivel. El ritmo de reguetón es su entrada con “Bailemos otra vez”, seguido “Salomé” y “Boom Boom”. Junto con los aplausos y bramido de parte del público y los gritos de. “Chayaanne te amo”, “Chayanne padre de mis hijos”. eran algunas de las consignas de su fanaticada fiel.

Chayanne tiene el ingenio de explosionar en el escenario con sus movidas canciones y como suele llevar al público al más tierno y sentimentalismo extremo con sus baladas románticas.

Así nos despachó “El centro de mi corazón”, pero de repente la fiesta continuó con “Provócame” y “Caprichosa”, el público, compuesto en su gran mayoría, por mujeres de la tercera edad, cantaba enardecido de emoción.

“Buenas noches mi gente bonita de República Dominicana. Qué placer, qué orgullo, qué emoción poder estar al frente de todos ustedes, después de tanto tiempo. Me tenían abandonado, es un gusto estar con ustedes en esta isla maravillosa, que tanto quiero y todo esto que ven aquí se ha hecho con amor, con cariño y de corazón para todos ustedes”, fueron sus primeras palabras

A seguidas un set de sus canciones más tiernas y románticas como “Cuidarte el alma” “Atado a tu amor”, tal cual como el título de la canción así ha sido con Chayanne y su fanáticas… “Mira lo que has hecho qué he caído preso (en tu cuerpo y en tu mente) y en el agujero de tu corazón”, cantaba el público a todo su corazón, hasta más no poder, para entonces, de repente, llevarnos a bailar con música urbana, dance y fusiones de ritmos latinos con “La clave” y “Baila y Baila”.

Chayanne subió al escenario del Estadio Quisqueya de Santo Domingo la noche del 11 de abril de 2026 como parte de su gira “Bailemos Otra Vez”.

Salió del escenario regresó con chaqueta en cuero

El tiempo corría y Chayannde continuaba dejando su alma y sudor en el escenario y regresó para partirnos el corazón y cortarnos las venas. “Y tú te vas”, “Yo te amo”, “Volver a nacer”, “Tu pirata soy yo” y “Completamente enamorado”, fueron las siguientes interpretaciones.

Del amor regresamos al paso de “Palo bonito”, canción dominicana autoría de Herminio Ricardo Rico. Con ese “Ritmo se baila así” y “Fiesta en América” cerró el artista esta parte de su concierto.

Regresando para la última parte Chayanne volvió a sacudirnos el alma con “Si nos quedara poco tiempo” y “Te amo y punto” . Con “Humanos a Marte”, “Como tú y yo” y “Madre tierra” (Oye) el artista volvió con sus encantadores pasos de bailes, y para poner un toque romántico “Dejaría todo”.

En su última salida del escenario llegó con una chaqueta color vino, de terciopelo para cantar “Tiempo de vals”. Actor seguido se despojó de la chaqueta para quedar vestido completamente de negro y canta

su último hit “Bailando bachata”, en este número dos mujeres subieron al escenario a bailar “como lo hacen las dominicanas”, este tema de bachata.

Finalmente “Torero” fue el tema con el que Chayanne sacó toda su energía y destreza en el escenario y dejando a una fanaticada segura de volver a disfrutar a Chayanne con la misma energía y el mismo entusiasmo con el paso del tiempo.

EN IMAGENES... LA PRESENTACIÓN DE CHAYANNE EN EL ESTADIO QUISQUEYA

Chayanne la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte de su gira "Bailemos otra vez".

Chayanne la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte de su gira "Bailemos otra vez".

Chayanne la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte de su gira "Bailemos otra vez".

Chayanne la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte de su gira "Bailemos otra vez".

Chayanne la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte de su gira "Bailemos otra vez".

Chayanne la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte de su gira "Bailemos otra vez".

Chayanne la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte de su gira "Bailemos otra vez".

Chayanne la noche del sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte de su gira "Bailemos otra vez".