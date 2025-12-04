Apnea del sueño: ruidos que impactan el corazón y cerebro

La apnea del sueño es una enfermedad frecuente, pero invisibilizada. En el ámbito mundial, se estima que, el 20% de la población adulta presenta algún grado de ella, pero más del 80% permanece sin diagnóstico.

La fragmentación del sueño y la desaturación repetitiva de oxígeno provocan un estado de hipoxia intermitente que altera el sistema cardiovascular, aumenta la resistencia a la insulina y activa mecanismos inflamatorios crónicos.

En los hombres de más de 40 años y mujeres posmenopáusicas, el riesgo se multiplica. Sin embargo, la enfermedad es subestimada, en parte por la creencia de que los ronquidos son un simple problema de pareja o de edad. La realidad es que la apnea del sueño constituye un factor de riesgo para hipertensión, arritmias, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria y deterioro cognitivo.

Carga metabólica, cardiovascular y cerebral

Cada evento respiratorio interrumpe la oxigenación, genera aumento en el dióxido de carbono y activa el sistema simpático. Este ciclo recurrente provoca estrés oxidativo, inflamación y liberación de químicos que crean un ambiente biológico favorable a la hipertensión resistente, la dislipidemia y la disfunción cardíaca.

En el corazón, estos cambios se traducen en crecimiento anormal y mayor riesgo de fibrilación auricular. En el cerebro, la fragmentación del sueño altera los procesos de consolidación de la memoria y regulación emocional, provocando irritabilidad, ansiedad y deterioro cognitivo progresivo.

Además, la apnea obstructiva del sueño agrava enfermedades preexistentes: aumenta la demanda de oxígeno en la insuficiencia cardíaca, empeora el control glicémico en diabéticos y disminuye la eficacia del tratamiento antihipertensivo. La consecuencia es un paciente más cansado, más vulnerable y con mayor riesgo de eventos agudos.

El sueño es un proceso restaurador esencial. Cuando se interrumpe de manera crónica, el cuerpo entra en un estado de alerta constante. Por eso, la apnea del sueño no es solo un trastorno respiratorio nocturno: es una enfermedad multisistémica con efectos diurnos acumulativos.

Avance de estudios domiciliarios

Durante décadas, el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño se limitaba a la polisomnografía en laboratorio: un procedimiento preciso, pero costoso y poco disponible. Esto representaba una barrera importante en países como el nuestro, donde los laboratorios del sueño son escasos.

En la actualidad, los equipos domiciliarios han revolucionado la accesibilidad diagnóstica. Entre los más validados destacan el WatchPAT y el IDA Healthcare, que utiliza la tonometría arterial periférica para estimar los eventos respiratorios y los estadios de sueño. Y el Z Machine de Synergy, que registra la arquitectura del sueño mediante un único canal de electroencefalografía simplificada.

Gabriel Smester, neumólogo intensivista y medicina del sueño (IDA Healthcare)Fuente externa