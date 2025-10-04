La fe vence las adversidades

La fe es el resultado de saber con certeza que una situación que parece ser negativa y hasta adversa será no solo resuelta, sino que vas a estar bien; la fe es el conocimiento interno de que al final vas a salir adelante, sabes que lo vas a lograr, aunque la lógica y el pensamiento racional digan lo contrario, yo mismo lo he vivido. Al final, cuando pasa la tormenta la única persona que creyó firmemente y mantuvo la fe en ti fuiste tú.

Las personas suelen ser no sólo racionales, sino que además son fatalistas y no creen más que en la lógica y la razón, a veces este pensamiento, que es muy popular, no solo nos deja sin aliento, sino que no vemos salida alguna a las mayores tragedias de la vida. De ahí que tener fe es como tener una batería de esperanza que no debe apagarse en ninguna circunstancia. Mantener la frente en alto y ser fuerte ante las adversidades, no es sencillo, pero hay que hacerlo; en el código del guerrero no existe la palabra rendirse.