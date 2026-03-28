La influencia de las mujeres mayores en la moda

Las mujeres mayores de 50 años han revolucionado la manera en la que funcionan los estilos, han ganado visibilidad en pasarelas, campañas e incluso en las redes sociales, algo que los diseñadores no iban a dejar pasar. Se ha dejado de ver la juventud como deseo.

Firmas de lujo y alta costura buscan acercarse y atraer a este segmento, a través de propuestas que ofrecen elegancia y modernidad. Más allá de la juventud han desafiado la tensión entre el envejecimiento y la belleza, dandole protagonismo a una moda que celebra la experiencia y el estilo personal, apuestan por la autenticidad. Por eso, iconos de la moda como Anna Wintour, Vera Wang y Anna Dello Russo se han mantenido relevantes en un mercado tan moderno.

Además de ver la nueva longevidad como aspiracional, las marcas se han percatado del poder adquisitivo de la generación de plata. Personas con carreras ya establecidas y grandes posiciones en empresas, representan el mayor porciento de compradores en estos mercados, algo que los jóvenes también aspiran a tener. Estos son los estilos más visto en esta generación, desde coloridos, "juveniles", a clásicos elegantes:

Vanguardista y colorido

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw en "And Just Like That".Foto: Vogue Alemania

Popularizado en la cultura pop por personajes como Carrie Bradshaw, este estilo irreverente se caracteriza por su espíritu lúdico y experimental, mezclando "statement pieces" con básicos, faldas de tul con camisas y chaquetas estructuradas, tacones con prendas casuales o mezcla de estampados florales y texturas distintas, volúmenes y accesorios llamativos. Es una forma de maximalismo más sofisticado, que a su vez celebra la individualidad y la creatividad, una forma de expresión personal sin ser provocativa o escandalosa.

Elegancia y lujo

Anna Wintour

Asociado a la estética que hoy conocemos como "quiet luxury", la elegancia de las líneas limpias, paletas neutras y siluetas simples. Referentes como Carolyn Bessette-Kennedy y Anna Wintour la traducen en abrigos y vestidos de silueta simple, camisas con cuellos y accesorios discretos pero de alto valor. Este es uno de los estilos más buscados por diferentes segmentos, posible a través de armarios cápsula donde se combinan pocas piezas neutrales para asegurar buenos looks elegantes, formales y atemporales.

Moderno y relajado

Diseñadora Vera WangFoto: WSJ

En este estilo, la elegancia convive en armonía con la comodidad. Las siluetas relajadas, pantalones anchos, piezas deportivas, vestidos cortos y materiales ligeros se combinan para crear un look moderno y funcional para sobrevivir en la ciudad sin perder el buen gusto. Popularizado por la estética contemporánea de diseñadoras como Vera Wang, este estilo mezcla elementos de streetwear con piezas más sofisticadas y voluminosas, demostrando que el estilo cotidiano puede ser igualmente refinado.

Bohemio contemporáneo

Liline Jacquemus, primera embajadora de Jacquemus

La estética bohemia también ha evolucionado hacia una versión más pulida y sofisticada. Con vestidos fluidos, tejidos naturales, sandalias y accesorios artesanales, el estilo se define como relajado pero compuesto con intención. En los últimos años, casas como Jacquemus han reforzado esta visión mediterránea y despreocupada donde la simplicidad, la calma y la naturalidad forman parte del lenguaje visual.