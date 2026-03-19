Así lució Amara La Negra en la alfombra de Premios Soberano

La artista y comunicadora dominicana Amara La Negra brilló en la alfombra roja de los Premios Soberano, donde además se desempeñó como una de las conductoras de la antesala de la gala celebrada en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Para esta ocasión, Amara apostó por un impactante vestido de gala inspirado en el larimar, la piedra semipreciosa emblemática de la República Dominicana. La pieza, creada por la diseñadora Suzelle Taveras, fusiona elegancia, identidad caribeña y sofisticación.

El diseño destaca por una silueta sirena que enmarca la figura desde el torso hasta las rodillas, para luego abrirse en una delicada cola que aporta dramatismo y fluidez a su paso por la alfombra. El vestido, de un solo hombro y corte asimétrico, deja al descubierto uno de los hombros, aportando una línea contemporánea y refinada que realza la presencia escénica de la artista.

Completamente bordado con cristales, lentejuelas y pedrería en tonalidades azul turquesa, el vestido evoca los matices del larimar y el resplandor del mar Caribe. El meticuloso trabajo artesanal crea un efecto luminoso que capta la luz a cada movimiento, convirtiendo la pieza en una joya de alta costura.

Uno de los elementos más distintivos se encuentra en el escote, donde los bordados recrean la textura y el brillo característicos de esta gema dominicana, reforzando el concepto que da vida al diseño.

“Quería llevar algo que representara a mi país. El larimar es una piedra única de la República Dominicana y para mí simboliza nuestra belleza natural, nuestro mar y nuestra identidad. Este vestido es una manera de rendir homenaje a mi tierra en una noche tan importante para el arte dominicano”, expresó Amara La Negra sobre la inspiración detrás de su look.

El estilismo estuvo a cargo de Bramtco Martin, quien creó una propuesta elegante y poderosa que complementa la fuerza visual del vestido con una estética moderna y sofisticada.

La presencia de Amara en la alfombra roja coincide con un momento destacado de su carrera, ya que este año está nominada en la categoría “Comunicadora Destacada en el Extranjero”, que reconoce a los dominicanos cuyo talento trasciende fronteras.

Con este diseño inspirado en el larimar, Amara La Negra no solo acapara miradas en su paso por la antesala de los Premios Soberano, sino que también eleva un símbolo de la identidad dominicana a la esfera de la moda.