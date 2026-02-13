Paradisus Grand Cana se convierte en el epicentro de THE ONE Bridal Weekend 2026

Hay celebraciones que simplemente se organizan… y otras que se sienten, que inspiran y anuncian el comienzo de grandes historias. Del 20 al 22 de febrero, Paradisus Grand Cana – All Suites acoge la tercera edición de THE ONE Bridal Weekend, consolidándose como un encuentro donde la moda se convierte en lenguaje, la creación en destino y la experiencia en un ritual inolvidable.

Bajo la dirección estratégica del reconocido productor y consultor de moda Sócrates McKinney, esta plataforma fusiona hospitalidad de alto nivel, talento creativo dominicano e internacional y una agenda minuciosamente diseñada para parejas que desean transformar su boda en una vivencia trascendente.

Para Mynor Espinoza, Managing Director de Hoteles Meliá, el crecimiento del evento refleja una visión clara de excelencia:

Raúl Hernández y Wilson Alcéquiez

“THE ONE Bridal Weekend se ha consolidado como una plataforma que celebra el talento y la innovación en la moda nupcial. Para nosotros es un privilegio recibir en Paradisus Grand Cana a diseñadores que elevan esta experiencia y contar nuevamente con el liderazgo de Sócrates McKinney, clave en el prestigio alcanzado por el evento. En Meliá no solo creamos eventos; concebimos experiencias que permanecen en la memoria. THE ONE Bridal Weekend es una expresión natural de esa visión”.

Raúl Hernández y Wilson Alcéquiez

Por su parte, McKinney destaca el hito que marca esta edición:

“Esta nueva edición de THE ONE consolida este hermoso proyecto en su ruta a la internacionalización. Por primera vez contaremos con una colección internacional en nuestra pasarela, la mexicana Vero Díaz”.

Raúl Hernández y Wilson Alcéquiez

Una experiencia que trasciende la pasarela

En un entorno donde el lujo fluye con naturalidad, THE ONE se presenta como una inmersión en el universo bridal contemporáneo. Conversaciones cercanas con los diseñadores, experiencias personalizadas y colecciones inéditas marcan el ritmo de un fin de semana dedicado a explorar siluetas, identidad y estilo.

Raúl Hernández y Wilson Alcéquiez

La programación inicia con una cena privada en los Jardines de Pavilion y culmina con la esperada pasarela en el Lago Central, donde cada colección está concebida para emocionar y revelar nuevas perspectivas del “sí, acepto”.

Las propuestas del 2026

El universo masculino toma el protagonismo

Patricia Acosta y Henry Coradin

Wilson Alcéquiez – Colección Mixture

Alcéquiez redefine la elegancia del novio contemporáneo mediante texturas que conversan entre sí, monocromías impecables y cortes atemporales. Su propuesta fusiona clasicismo y modernidad, otorgando al traje nupcial un nuevo significado: símbolo de carácter, identidad y estilo propio.

Audy González y Sophia Sanabria

Manuel Febrillet – Caballero Eterno

Febrillet propone una colección que explora la dualidad masculina con profundidad y sobriedad. Materiales refinados y una sastrería introspectiva trazan un equilibrio entre fuerza y sensibilidad. Su visión proyecta una masculinidad segura, magnética y atemporal.

La sensibilidad femenina en tres visiones

Michelle Reynoso – Bridal Resort 2026

Inspirada en bodas frente al mar, Reynoso presenta una colección que respira brisa caribeña: sedas naturales, organzas etéreas y encajes franceses que envuelven la silueta con movimiento sereno. Es la novia que elige lujo sin exceso, entendiendo la elegancia como esencia.

Joel Reyes Atelier – Sueños de Novia

Desde una perspectiva profundamente romántica, Reyes eleva el vestido a la categoría de símbolo. Cristales que capturan la luz, tonalidades blancas suaves y detalles que equilibran fortaleza y ternura componen una colección que honra el sueño íntimo que muchas mujeres tejen desde la infancia.

Vero Díaz Bridal (México) – Invitada internacional

Tras conquistar el circuito nupcial latinoamericano y brillar en México Bridal Fashion, Vero Diaz Bridal llega a THE ONE con un despliegue de alta costura que equilibra dramatismo y delicadeza. Siluetas estructuradas, detalles minuciosos y artesanía en su máxima expresión elevan el carácter internacional del evento.

Bridal Talk: la voz detrás de las tendencias

En esta edición, el Bridal Talk añade una dimensión íntima y reflexiva. Los asistentes podrán conocer de cerca los procesos creativos, las inspiraciones y la visión que definirá las tendencias nupciales del 2026, reforzando el carácter humano y conversacional de la plataforma.

Una proyección internacional de la moda dominicana

Con el respaldo de Arajet, Stam Academy & Beauty Service y El Catador, THE ONE reafirma su compromiso de posicionar la moda dominicana en escenarios de alto nivel. Punta Cana se consolida así no solo como destino turístico, sino como punto de encuentro para el diseño, la creatividad y la celebración.