Mayor portaviones de EEUU retorna tras casi un año desplegado en el Caribe y Oriente Medio

El Pentágono informó este lunes que su mayor y más sofisticado portaviones, el USS Gerald Ford, retornará a su puerto base en el estado de Virginia tras estar desplegado durante 11 meses en Europa, el Caribe y Oriente Medio, donde ha participado en los operativos relacionados con la captura de Nicolás Maduro o la guerra conta Irán.

El despliegue del Gerald Ford ha sido el más largo de un portaviones estadounidense desde que concluyó la Guerra de Vietnam y, según han reportado medios estadounidenses citando personal a bordo de la nave, la duración de los operativos ha contrariado a muchos marinos.

"El Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78) regresa oficialmente a casa tras cumplir con su misión", aseguró la Armada estadounidense en un comunicado publicado en redes sociales.

"Hoy comienzan los regresos a casa con el retorno de los escuadrones del Ala Aérea Embarcada (CVW) 8 a sus respectivas bases. El buque insignia y los buques del Escuadrón de Destructores (DESRON) 2 llegarán en los próximos días para concluir oficialmente su despliegue", concluye el mensaje.

El Gerald Ford, que da nombre a una nueva clase de portaviones llamados a sustituir en el futuro a los 10 de la clase Nimitz que posee Washington, ha sido uno de los tres portaviones -los otros dos son el USS George W. Bush y el USS Abraham Lincoln- empleados por las fuerzas armadas para apoyar los ataques y el bloqueo naval contra Irán y actualmente se encontraba en el entorno del mar Rojo.

El buque de propulsión nuclear partió de su base en Norfolk, Virginia, el 10 de junio de 2025 para desplazarse a Europa y más tarde unirse al contingente que participó en la campaña de presión y posterior captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Durante su inusualmente largo despliegue -lo normal suelen ser seis meses fuera del puerto base- se han reportado problemas para la embarcación como un incendio en una de sus lavanderías que dejó algunos heridos y problemas recurrentes con los inodoros.

De hecho, algunos miembros de la tripulación estarían planteándose incluso abandonar el Ejército cuando regresen a Estados Unidos, según informó en su momento el diario The Wall Street Journal (WSJ) en un amplio reportaje.

El Pentágono ya adelantó que el repliegue parcial de activos como el USS Gerald R. Ford no implica una desescalada inmediata del conflicto en Oriente Medio, ya que otros grupos de combate permanecen en la región.