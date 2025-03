Primavera: Florecer para vestirse, un renacer de estilos y emociones

Tengo la certeza de que cada estación lleva consigo un sentimiento que transmite emociones, en ocasiones, pueden crear historias.

En el caso de la primavera, los colores vibrantes de sus días te permiten emancipar las emociones frías de otoño-invierno y recargar de vitalidad tu ser, tu mente y tu corazón. Lo mismo pasa en la moda. Ven y siéntate, ya te explico.

Si hacemos una análisis breve, tiene sentido. Esa estación puede que tenga esa narrativa de un ser humano que decide florecer, que decide renovarse. De hecho, la ecoterapeuta suiza Marianne Grasselli asegura que, aunque existen pocos estudios científicos al respecto, es evidente la correlación entre los cambios de estación y nuestro ánimo.

Tendencia primavera 2025

“La primavera es una de las estaciones que más nos toca, no solo por los cambios evidentes en la luz, la temperatura y el ambiente, que tienen un efecto en nuestra respuesta hormonal y en nuestro comportamiento, sino también por la carga cultural que como sociedad le otorgamos”, agrega.

Tendencias de primavera

Entonces, llevando esta teoría a la moda, los diseñadores pasan por este proceso en donde la primavera puede servir como un punto natural para hacer un balance del bienestar mental y volver a conectar con eso que da alegría, un propósito.

Ahí, surge la inspiración. La primavera inicia luego de algunos meses en donde la ropa de la temporada anterior se basa principalmente en prendas para temperaturas más frías y de llevar capas. La ropa de otoño/invierno suele estar hecha de telas más gruesas, materiales más cálidos, como lana o cashmere, y colores más oscuros.

Carolyn Mair, psicóloga especializada en la intersección entre psicología y moda, explica, en su libro 'La psicología de la moda', que algunas de las razones por las que nos vestimos son: proteger y adornar el cuerpo, ampliar sus capacidades y comunicar aspectos psicológicos y físicos de nuestro yo, y nuestra identidad, a través de la comunicación visual y no verbal. Asegura que, más que nada, el ser humano se viste para “empoderarse, e incluso mejorar el pensamiento”.

Tendencias de primavera

Nicole Cochón, diseñadora de joyas, expresó que “la primavera es una etapa de renacer, florecimiento, en donde uno muere y renace metafóricamente. Es como el ciclo de todo lo que alimentaste a través del verano, del otoño y del invierno. Finalmente en primavera puedes ver sus colores más vibrantes”.

Tendencias de primavera

“A diferencia de las otras colecciones, esta me toca las raíces, ya que es lo que finalmente se ve en cosecha pero que estuvo germinando bajo la fértil oscuridad de la tierra (etapa que nunca vemos pero donde sucede todo). Me inspiro en mi trayecto a través del año, en cómo he tratado mi cuerpo, qué tan gentil he sido conmigo, con cuánta dulzura me he tratado. Quiero transmitir, a través de ellas (las piezas), el proceso de la metamorfosis, ese cambio, esa espina, ese rocío de la mañana que nos vitaliza. Los suaves pétalos de la flor, los colores vibrantes al tocar el sol y la lluvia que hace que todo florezca. En fin, quiero transmitir ternura, delicadeza pero, sobre todo, fuerza y amor. Porque nada que no se le aplique la dosis de amor crece con fuerza”, añade la diseñadora.

Por eso, en el caso de ‘la Primavera’, entran al juego más vertientes: En estas colecciones, los creativos experimentan con nuevos estilos que sean ideales para el clima cálido, salirse de lo convencional, fusionando el arte con la moda, con el amor, con el clima, las reflexiones, con los colores que trae la naturaleza. Las prendas suelen ser ligeras, fluidas y vaporosas, elaboradas con tejidos transpirables, como algodón y lino, con tonalidades más vibrantes y estampados más coloridos.

Tendencias de primavera

Rafael Rivero, diseñador de modas dominicano, al preguntarle qué hace distinta una colección en primavera, reflexionaba, y subrayaba, que diseñar para esta temporada le permite recordar que la vida es un ciclo y que, en su momento, todos florecemos. “Así como la primavera tiene que esperar tres estaciones para aflorar, nosotros tenemos que pasar por varios procesos para crecer y salir adelante, que todo pasa, pero que todo vuelve”, dice emocionado.

Tendencias de primavera

Entrar en la temporada de primavera puede estar generando, desde hace unos días, para los amantes de la moda, la fusión de dos sentimientos: el desapego (para quienes amamos el otoño) y la libertad, quizás, felicidad, motivación y creatividad. Por eso, a continuación, te cuento lo que nos depara la moda en los próximos meses:

• Un total look en crochet

La artesanía se lleva en el corazón y podrás llevarla en todo el cuerpo. El crochet es un tipo de tejido de gancho que se elabora con hilo o lana. No solo se llevará en un buen atuendo, sino que también puedes agregar esta tendencia a tu decoración: Colchas, puntillas, centros de mesa y prendas de vestir. Elia Jiménez, Carolina Socías y Yenny Vásquez.

• La asimetría

La idea de este concepto es salirse de lo convencional, es hacer de la silueta femenina, una escultura, ¿qué tal un vestido de longitud variada?

• El mantel de la abuela

Nos referimos al crochet. ¿Qué tal si lo agregamos a una tela blanca, le añadimos costuras y lo volvemos el mantel de la abuela? ¡Debes intentarlo! ¡Ah! ¿Los manteles de tapicería? Busca la nueva propuesta de Oriana Lucas y Yenny Vásquez.

• ¿Protagonistas? Las mangas globo y las hombreras.

Estas tendencias dicen ‘Pasado’, de la época del romanticismo. Estuvo en la propuesta de Carolina Herrera, Valentino y Alaïa. ¡Aprobado!

• ¿Los micro minishorts? ¿Estás lista?

Es como volver a ser bebé y usar pañales. Lo cierto es que los hot pants, como también se les conoce, con un buen estilismo podrías lograr una grandiosa entrada a donde te lo propongas.

• Si eres romántica, esta la disfrutarás: Balletcore.

No lo confundas con el coquette. Saca tu tutú, tus ballerinas, quizás tu ropa del gimnasio de los años 80 y llévalas a pasear. La serie Sex And The City puede darte algunas pistas de cómo llevarlo. A esta tendencia agrega la crinolina de los vestidos victorianos del siglo XIX.

• Hablemos de paletas de colores y estampados:

- Colores pasteles, especialmente el rosa.

- Azul Aguamarina.

- Amarillo Vainilla.

- Chocolate.

- Verde Esmeralda.

- Verde Menta.

- Blanco.

- Café.

- Tonos vibrantes y alegres.

- Naranja Zanahoria.

- Melocotón.