Eddy Herrera ha ensayado 22 veces sus musicales para los Soberano

Eddy Herrera asumió el compromiso como conductor de la próxima gala de Premios Soberano, que este martes 25 de marzo celebrara su 40ª edición.

Junto a Hony Estrella, el merenguero participará en varios de siete musicales que la producción ha preparado para el espectáculo.

Durante una entrevista vía telefónica en el programa "Con todo al aire", de Panorama FM, Herrera reveló que ha ensayado su actuación en 22 ocasiones, "porque si yo hago algo es bien, sino no hago nada".

Asimismo, el artista confesó que tiene una "listica" para responderle a quienes no aprobaron su elección como anfitrión de la premiación, pero afirmó que le gusta la comunicación, aunque no se dedique a dicho oficio.

"A mí me gustan los compromisos grandes, a mí me encanta la comunicación, me encanta la radio, me encanta cada vez que voy a un programa de televisión a hablar por un micrófono, hablar con los que están ahí y me hago parte, como si fuera el presentador", explicó.

Herrera dijo que solo ha dejado de asistir dos veces a Premios Soberano en sus 35 años de carrera, una "porque no me nominaron" y la otra "porque tenía una gira muy grande".