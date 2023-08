El mundo ‘tropical-chic’ de Miguel Genao

En la moda encontró un medio para expresarse, para dejar fluir su creatividad y plasmar en el arte de crear piezas, un pedacito de su identidad en diferentes etapas de su vida personal y profesional. Para Miguel Genao, la moda es lo que da sentido a su vida, lo que le mantiene vivo.

Su pasión por el arte de trabajar los textiles para crear exquisitas prendas de vestir nació durante su niñez, inspirado por diseñadores internacionales, grandes nombres de la industria como el británico Alexander McQueen y el italiano Riccardo Tisci. “Desde pequeño sentí una gran admiración por ellos”, recuerda, mientras continúa reafirmando esa pasión que hace su sangre hervir: “La moda es una de esas cosas que me mantiene vivo, que me apasiona y me encanta”.

“Tropical chic y vanguardista”, así define Genao el estilo que ha adoptado en sus diseños, donde los estampados inspirados en el trópico, las terminaciones y la atención a los pequeños detalles de cada pieza han posicionado su marca como un referente de estilo, buen gusto y comodidad. “La diferencia de una pieza Miguel Genao a la de otros diseñadores es que las personas ya pueden identificarlas -sin tener que preguntar- por los estampados, la buena terminación y la atención a los detalles”, nos cuenta el diseñador.

El trópico es el hilo conector de sus creaciones, una inspiración que nace de su amor por la región caribeña y todo lo que ella representa, por esa parte de su identidad que está intrínsecamente ligada a su isla y a su gente. “Estudiando y viviendo fuera, me di cuenta de muchas virtudes y bellezas de mi país”, recuerda sobre aquel momento en que decidió siempre incluir en sus diseños ese toque especial que solo se encuentra en su tierra, en Quisqueya.

Más de una década creando tendencias

Levantar toda una marca desde los cimientos no es tarea fácil, y Genao lo sabe. La historia de sus inicios en la moda no es de color rosa. Enfrentarse a una industria que ponía en entredicho su talento y la falta de apoyo a sus propuestas de moda, lejos de apagar su deseo de crecer, lo impulsaron a ir por más.

Trece años después, ha vestido a grandes estrellas de la televisión y la vida social dominicana, llevando comodidad y redefiniendo el estilo ‘resort’, sacándolo de las tendencias monótonas que tradicionalmente han dominado esta categoría. “Con mis colecciones, aparte de las bellezas del Caribe, quiero comunicar que crear ropa resort no tiene que ser aburrido”, señala.

¡Y va por más! Su sueño es alcanzar nuevos mercados y llevar sus piezas a tiendas internacionales, mientras que, en la vida pública, aspira a vestir y trabajar con notorias figuras locales y del escenario internacional, como Dominique Bluhdorn, Ximena Castillo Rivera, Ángela Aguilar y el DJ norteamericano Steve Aoki.

Oceanum SS24

El próximo 27 de septiembre marcará el inicio de un nuevo capítulo para Miguel Genao, con el lanzamiento de una colección especial que incluye ‘mucha artesanía’, donde el 50% de la colección se compone de piezas hechas a mano, inspiradas en un viaje que realizó con Frank Junior, con quien trabaja en la parte creativa de la línea masculina de la marca. “Con esta colección, queríamos crear piezas que hablaran de nosotros, de nuestras vivencias y de ese viaje mágico”, revela sobre la nueva propuesta.

“Una primicia que le doy a todos mis amigos de Revista A La Moda es que vuelvo a entrar en el mercado de los zapatos con una colaboración súper cool con la marca ‘Sanllehi’”.

Diseñador Miguel Genao, junto a Frank Junior, director creativo de la línea masculina de la marca.

EL DISEÑADOR Y LA INDUSTRIA

Mientras continúa pavimentando su camino a la cima, Genao ve con ojos de preocupación una industria llena de potencial creativo, pero con pocas ideas innovadoras que puedan llegar a satisfacer las demandas del mercado, haciendo hincapié en que esta tendencia se debe, muchas veces, a que “muchos de nuestros talentos no completan un ciclo educativo mínimo”, opina. “Pero no todo está perdido, hay muchos talentos haciendo un muy buen trabajo en la industria”, concluye.

