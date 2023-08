Alexander Castillo: un nuevo talento oriundo de la provincia Hato Mayor

En su primer viaje a la ciudad de Nueva York, en el 2008, al inicio de su adolescencia, vio la moda desde otra perspectiva. “Recuerdo ver cómo las personas llevaban estilos diferentes y cómo adaptaban ese estilo a su personalidad. Para mí, las calles parecían pasarelas por tantos diseños distintos. A partir de ahí, entendí que eres lo que vistes”.

Alexander Castillo es un joven oriundo de la provincia de Hato Mayor, dedicado a esta pasión en cuerpo y alma porque considera que en la perseverancia está la clave del éxito. “Siempre he estado interesado en el arte porque es la forma más natural y pura que una persona puede utilizar para expresarse, y la moda es una de la mejores formas de expresión, porque no solo puedes mostrar tus ideas, sino que también puedes ayudar a las demás personas a expresarse”.

De repente, comenzó a crear, inclinándose por la moda no convencional. Escogía algunas de sus prendas para personalizarlas y siempre recibía halagos. “Recuerdo que una camisa me la ponía hasta cinco veces de forma diferente. Suelo decir que un diseñador puede repetir ropa, mas no diseño”.

Este nuevo talento hatomayorense, que crea moda para los hombres, no estudió Diseño de Modas: Todo lo que sabe es empírico y en base a la práctica. “Mi primera camisa me tomó cinco días confeccionarla y no quedó bien, pero seguí practicando hasta lograr resultados impecables”.

Así nació Alexander MCastle, el nombre de su marca, en el 2016. Comenzó mostrando chaquetas, camisas y pantalones que diseñaba y confeccionaba para su uso, pero, con el paso de los meses, vio que tenía aceptación y que los seguidores querían vestir ese tipo de piezas porque eran diferentes.

Se encargaba de la creación y confección, permitiéndose así utilizar telas y texturas pocos convencionales para la elaboración de las prendas. Su primera colección fue de polo-shirts, para la que tenía como referencias a la naturaleza y el surrealismo.

Trabajar su marca desde cero requirió de mucho trabajo. El diseñador asegura que, en la industria de la moda, todo es muy cambiante. “Hay que ir adaptándose a las necesidades de los clientes sin perder el ADN de la marca, por lo que es una etapa de mucho aprendizaje, sobre todo al principio, donde todo tenía que hacerlo yo”, agrega.

Para Alexander Castillo, director creativo de la marca y diseñador, Alexander MCastle es parte de su identidad. Cada pieza refleja la esencia de su estilo y, con el paso del tiempo, también la ha adaptado a las necesidades de los clientes.

También diseña para damas, aunque se siente más cómodo creando para caballeros. Sin embargo, afirma que, actualmente, las mujeres desean una colección de Alexander MCastle.

El diseñador confecciona con telas naturales, suaves, viscosas, lino, lisa y con texturas superpuestas que consisten en la combinación de dos o más textiles. En los detalles utiliza cristales, metales y pinturas. Todo esto lo hace en cortes simétricos, listos para usar o prêt-à-porter. Además de vender, educa a las personas con la descripción de sus telas y materiales, pues busca crear una comunidad con los usuarios para que puedan adaptar las prendas a su estilo y conozcan el significado y la razón detrás de cada tendencia.

Alexander, por último, invitó a sus seguidores a estar atentos porque Alexander MCastle tiene una nueva propuesta y su primera tienda física.