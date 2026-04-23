Adicción al tabaco: ¿Por qué dejar de fumar no es tan simple como parece?

Dejar de fumar suele verse como una simple decisión: “si quieres, puedes”. Pero en la práctica, la realidad es más compleja.

En República Dominicana, fumar sigue siendo una conducta normalizada. Está presente en lo social, en las pausas del día, en el café y en momentos de estrés. Muchas veces no se cuestiona, incluso cuando la persona sabe que quiere dejarlo. Además, suele iniciarse a edades tempranas, y sus efectos en la salud no siempre son del todo comprendidos, lo que dificulta generar un cambio.

Lic. Astrea Kalaf, M.A.kalafastrea

Y aparece la frustración: “¿por qué no puedo dejarlo si sé que me hace daño?”. Porque fumar no es sólo un hábito. Es una conducta que se construye y se mantiene por múltiples factores: personales, sociales, ambientales y psicológicos. Influyen el entorno, las relaciones y la forma en que gestionamos las emociones, sin dejar de lado su componente adictivo.

En la adicción al tabaco existen dos tipos de dependencia. Por un lado, la física, donde el cuerpo se habitúa a la nicotina y aparecen síntomas de abstinencia al interrumpir su consumo. Por otro, la psicológica, muchas veces la más difícil de romper, ya que el cigarrillo se convierte en una forma de regular emociones y acompañar momentos. Aquí cobra sentido la pregunta: “si sé que es malo, ¿por qué sigo fumando?”.

Porque la conducta cumple una función

Fumar, no sólo aporta placer, también da la sensación de aliviar malestar como la ansiedad o la tensión. Con el tiempo, se crean asociaciones: el café, los descansos o lo social se vinculan al cigarrillo, dificultando dejarlo.

En terapia, trabajamos en entender esa función, romper esas asociaciones y construir nuevas formas de afrontar el día a día. Porque dejar de fumar no es solo eliminar un cigarrillo, sino cambiar patrones.

También implica fortalecer factores protectores como una red de apoyo, herramientas para gestionar emociones y alternativas frente al estrés, así como reconocer riesgos de recaída.

El cambio real no se logra desde la exigencia, sino desde la comprensión. Porque si una conducta cumple una función, dejarla sin reemplazo deja un vacío. Por eso, el cambio no está en sustituirla por otra, sino en construir formas más saludables de sostener el bienestar.