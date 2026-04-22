Singapur: el destino donde el orden es el mayor atractivo

Una visita a Singapur es siempre un punto culminante de una vuelta al mundo y así ha sido durante la nuestra en crucero este año.

Esta ciudad-estado de Asia es famosa en el mundo entero por su fabulosa arquitectura, su cóctel 'Singapore Sling', sus múltiples atracciones y películas de Hollywood como 'Crazy Rich Asians' (Locos ricos asiáticos).

Singapur, uno de los puntos más meridionales de Asia, cuenta con seis millones de residentes de culturas diversas que viven en sus 277 millas cuadradas de territorio.

Es un sitio conocido por regulaciones que prohíben tirar basura a la calle, escupir, y hacer grafiti, entre otras cosas.

Hay mucha seguridad en la terminal de cruceros, incluyendo tomar huellas digitales electrónicamente, lo cual toma tiempo. Nos tomó 20 minutos en la terminal para poder salir a nuestras excursiones.

Nuestras excursiones nos llevaron a ver los puntos de interés. Estos incluyen ejemplos de la impresionante arquitectura de Singapur con estructuras como el teatro Esplanade – Theatres on the Bay, el edificio de la antigua Corte Suprema (que parece una nave extraterrestre) el Museo ArtScience Museum (con forma de flor de loto) y el edificio Marina Bay Sands.

Los teleféricos de Singapur sobrevuelan los cruceros Amadea y Mariner.Fuente externa

Este último está compuesto de tres altas torres coronadas con el Sands SkyPark, una plataforma de 2.5 acres que es un parque con una piscina de 495 pies de largo, bares y restaurantes al igual que vistas panorámicas fabulosas de Singapur.

Otra atracción que ofrece vistas magníficas es la rueda de observación Singapore Flyer, con una altura de 541 pies (el equivalente de un edificio de 42 pisos).

Rueda de observaciónFuente externa

Es una de las más altas ruedas de observación del mundo con cápsulas con aire acondicionado que ascienden y descienden despacio y que hasta se pueden reservar para cenas y eventos especiales.

Cuando se visita a Singapur sus barrios son otro imperdible e incluyen el distrito de Padang con arquitectura colonial; el barrio chino, la Pequeña India ambos con mucho colorido y tiendas, restaurantes y templos; el barrio árabe con la mezquita del Sultán con cúpula dorada; y la Calle Orchard con tiendas y boutiques que venden mercancía de lujo.

Un punto popular para fotos y “selfies” es la plaza del Merlion, una criatura mítica que es mitad león y mitad pez y que se ha convertido en un símbolo de Singapur –nadie se va de Singapur sin visitarla. La escultura del Merlion, que es al igual una fuente, está ubicada en su propia plaza en el distrito de negocios de la ciudad-estado.

Merlion de SingapurFuente externa

El Hotel Raffles es una propiedad de lujo, de arquitectura colonial, cuyos huéspedes han incluido a la Reina Isabel II, Elizabeth Taylor y Michael Jackson entre otros ricos y famosos.

Su Long Bar es donde se inventó el cóctel Singapore Sling (un cóctel que es mezcla de ginebra, licor de cereza y otros ingredientes). Este famoso cóctel se creó aquí a principios del siglo XX. En el bar puedes tirar cáscaras de maní al piso (es el único lugar donde se puede tirar basura al piso legalmente en Singapur).

La isla Sentosa, al sur de Singapur, tiene centros vacacionales, parques temáticos incluyendo un Universal Studios, un acuario, playas y otras atracciones.

Se puede ir a Sentosa por monorriel desde el centro comercial VivoCity o por teleférico desde la estación Harbourfront Station –nosotros lo hemos hecho en viajes anteriores y ambas formas de transporte son divertidas y ofrecen lindas vistas. Las góndolas del teleférico pasaban sobre nuestro barco y otro, el Amedea, en el puerto.

Los amantes de los jardines tienen dos estupendos en Singapur: el National Orchid Garden con unas 60,000 orquídeas que visitamos en un crucero anterior y Gardens By The Bay, una de las atracciones florales más bellas del Asia con un invernadero de más de tres acres.

Por el camino a puertos asiáticos incluyendo Singapur celebramos la Pascua florida en el Regent Seven Seas Mariner. El equipo culinario del barco preparó un despliegue de conejitos y otras criaturas de chocolate, huevos de chocolate y otros adornos.

La cena de la Pascua Florida incluyó, entre otras delicias, jamón de Virginia. En cada suite pusieron una caja de chocolates finos, y algunos pasajeros decoraron las puertas de sus suites con conejitos y adornos de tema religioso para celebrar la Pascua florida.

Algunos superlativos:

• Lo más impresionante: El edificio Marina Bay Sands.

• Lo más festivo: La celebración de la Pascua Florida en el barco.

• Lo más cultural: Los barrios étnicos de Singapur.

• Lo más demorado: El proceso de pasar por seguridad en la terminal del puerto.