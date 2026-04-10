Obra de Iván Tovar se presentará en la Bienal de Venecia

La Fundación Iván Tovar anunció 'Iván Tovar: Le Retour', un evento colateral de la 61.ª Bienal de Venecia. La obra se se expondrá en el histórico Ex Istituto Idrografico del Museo Storico Navale, del nueve de mayo al 22 de noviembre de 2026.

Comisariada por Christian Viveros-Fauné, la exposición celebra la brillante obra de Iván Tovar (1942-2020) y supone la primera presentación de la obra de Tovar en la Bienal de Venecia desde 1972.

'Iván Tovar: Le Retour' sitúa la trayectoria transatlántica del artista —sus años de formación en la República Dominicana, dos décadas trabajando en París y su eventual regreso a casa— como un elemento central de la historia global del surrealismo.

Este nuevo enfoque surge a raíz del centenario del «Manifiesto surrealista» de André Breton, que museos de toda Europa, América Latina y Estados Unidos han celebrado para repasar la historia del arte moderno y contemporáneo.

Los detalles de estas nuevas narraciones —es decir, las historias alternativas que abarcan, que invariablemente implican otras influencias, otros artistas y agentes culturales, así como otros públicos— reconfiguran la historia de la pintura en la República Dominicana, el Caribe y más allá.

Los pormenores de las narrativas ampliadas de Tovar, junto con las amplias historias que animan la 61.ª Exposición Internacional de Arte de Koyo Kouoh, In Minor Keys, no solo se acumulan como relatos de un pasado poco reconocido, sino que proponen futuros posibles.

«Iván Tovar: Le Retour marca tanto la tan esperada aparición de un artista en la escena mundial como un nuevo capítulo en nuestra comprensión del surrealismo. La obra de Tovar toma el surrealismo como punto de partida, trabajando para articular de nuevo ideas, símbolos y fenómenos visuales globales, y promoviendo formas de ver que elevan una posición cultural largamente considerada periférica. Es un honor para mí traer esta visión a Venecia, donde el debate sobre los movimientos de personas e ideas nunca ha sido más urgente», afirma el curador Christian Viveros-Fauné.

homenaje

Iván Tovar acaba de ser homenajeado mediante la emisión postal de sellos, organizada en coordinación con la Fundación Iván Tovar y el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) para honrar tanto el centenario del surrealismo como sulegado universal.

Esta iniciativa filatélica destaca su contribución fundamental a la historia del arte y reafirma su lugar como figura clave del patrimonio cultural dominicano y del surrealismo internacional.

«Iván Tovar: Le Retour supone el regreso de Tovar a Venecia tras más de cincuenta años, presentando su obra a una nueva generación. Esta exposición es fundamental para nuestra misión de preservar, promover y difundir el arte y la cultura de la República Dominicana. Es un honor para nosotros compartir la obra de Tovar con el mundo», afirma Héctor José Rizek Sued, de la Fundación Iván Tovar.