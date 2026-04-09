“Mi ‘felicidad’ y mi ‘tristeza’ no es como la de los demás”: testimonios de pacientes con Trastorno Afectivo Bipolar

Gracias a una iniciativa de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares (ISBD), se ha propuesto que se realice la jornada mundial de la persona con trasnorno bipolar, en conmemoración del Día Mundial del Trastorno Bipolar, que se conmemora cada 30 de marzo por ser la fecha en que nació el genial pintor holandés Vincent Van Gogh.

¿Por qué nació la Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar (Fundotab)?

¡Porque hacía falta!

FundoTAB trabaja para ofrecer una gama de opciones completa y accesible que ayude a las personas que padecen del Trastorno Afectivo Bipolar a manejar sus emociones, mantenerlos conectadas a sus familiares, amigos y a la sociedad.

A continuación, les comparto dos testimonios de miembros del Grupo de Ayuda Mutua (GAM). Para ambos utilizaremos alias a petición de ellos, pues a pesar de que estamos en el siglo 21, nuestra sociedad continúa en la Edad de Piedra con un fuerte estigma frente a los pacientes con este trastorno.

El primer testimonio es el de María: ¨Iniciaré diciendo que tengo una condición, una que toca lo más profundo de mi ser, y aun así desconozco muchas veces cómo se comportará esta conocida/desconocida, que llega con o sin aviso”.

“Mi ‘felicidad’ y mi ‘tristeza’ no es como la de los demás. Si me pongo muy feliz, entonces puedo parecer tener superpoderes, darlo todo por el todo; mientras que mi tristeza parece un eclipse, que me hace ver todo de un color oscuro y frío”.

“Fue en 2018 el año que debuté como maniaca total. Nadie me preparó para ese Armagedón que pasé, simplemente porque tomé unas pastillas que me elevaron el ánimo un poco más de lo que necesitaba. Pasé de respirar ese aire fresco de primavera, a vivir un frenesí (manía) que luego se convirtió en una estruendosa caída: depresión”

La verdad es que se toman decisiones, se aseguran errores y ninguno de ellos espera a ser borrado, cancelado o excusado por ser “bipolar”. Esta condición empujó a María a descubrir un mundo de colores desafiando el blanco y negro que puede conquistarnos a todos como un caballo al galope.

“Cuando me atrevo a mirar hacia atrás, hay una nueva mujer que incesantemente pasa junto a mí para examinar la vida con los nuevos matices que existen fuera de mi gran blanco y negro. Mi condición revela un sentido en el que está bien proclamar mis pensamientos, inauditos, invisibles y desvelados. Finalmente insisto en que la vida es sólo cuestión de tiempo comprender que somos una ruleta de colores llena de emociones por nombrar y sentir”.

El caso de Fabrizio

“Recuerdo ese día en el año 2011 cuando un doctor hindú me dijo que tenía trastorno bipolar, al 5to día de mi primer internamiento por manía. Yo en ese momento no sabía lo que significaba eso. Él me dijo que me daría de alta, pero que no me diría qué medicamentos me estuvieron suministrando durante ese internamiento (cosa que al día de hoy no comprendo)”.

¨Yo le respondí que no entendía lo que era eso y que tampoco me importaba, que sólo quería irme de allí. Yo estaba aún en estado psicótico, pensando que había provocado un tsunami en Japón, que la tv me hablaba, que los celulares me escuchaban, que me observaban desde cámaras satelitales, que iba a salvar al mundo de una gran guerra, que yo regulaba la paz mundial. Luego mi familia me llevó a otro centro donde estuve cerca de dos meses: mucho mejor lugar ese hospital. Fui muy afortunado, gracias a Dios y a mi familia. Mucho litio, muchas litemias, muchas entrevistas con trabajadores sociales, con estudiantes de medicina, con profesionales de la salud mental”

“Luego de ese tiempo, hace 15 años atrás, nunca volví a ser el mismo, a sentirme igual, a ver el mundo de la misma manera, a sentir la vida igual. Es como que me colocaron unos lentes de sol con diferentes tonalidades de luz: a veces veo las cosas con más luz, otras veces con menos, otras veces a medias…”.

"Todavía creo que el TAB es una de las enfermedades más difíciles, porque nos afecta todo nuestro funcionamiento y descuidarnos es muy peligroso (podría llevarnos a la muerte) y provoca dolor también a nuestros seres queridos”.

“Aún así creo que mi enfermedad se puede controlar o regular, que sí es posible la estabilidad. En mi caso la he conseguido al visitar el médico con frecuencia, llevar mi tratamiento al pie de la letra, asistir a grupos de apoyo / psicólogo, eliminar alcohol, cigarrillo y cualquier otra automedicación, además de la buena alimentación, dormir bien las horas necesarias, tener terapia ocupacional y ejercitarme.”

“Las personas más bonitas, interesantes y divertidas que he conocido tienen la condición de bipolaridad. Pienso que este es un buen día para enviar el mensaje de la estabilidad, de la recuperación, de motivar a las personas a tomar ayuda y llevar tratamiento”.