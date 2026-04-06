José B. :“Querer que nos sostengan a veces, también es muestra de madurez y estabilidad mental”

Su discapacidad visual no le ha impedido hacer con su vida lo que él ha querido. José Alberto Beltrán estudió Comunicación Social, con una concentración en el área corporativa. La cursó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Luego hizo una maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa, en APEC. Más tarde realizó otra maestría en Políticas Públicas, también en la Pucmm, donde ahora mismo está haciendo otra en Dirección de Proyectos, aprovechando la alianza de esa universidad con la Escuela de Organización Industrial de España (EOI).

Está tan repleto de capacitaciones y conocimientos, el portafolio de quien muchos conocen como Belié Beltrán, que después de leer el párrafo anterior, hay que respirar y tomar una pausa. Es válido, porque este hombre que no se deja vencer por nada ni nadie, tiene una historia digna de imitar.

Gracias a Celeste, fue posible descubrir que, aunque José no pueda ver, ello no afecta su visión con respecto a lo que quiere en la vida.

Contrario a lo que otros expresan sobre lo que es dejarse vencer, para este intelectual: “A veces rendirse es una estrategia como cualquier otra para triunfar o no perder. Lo que veo mal es hacerlo sin meditarlo antes”. Justifica su convicción diciendo que en ocasiones, “una retirada a tiempo evita que te den un disparo”.

Levantarse es vencer

Le gustaría que se abandone la idea de que rendirse es fracasar. “Por ejemplo, en el libro de ‘Crónicas de Terramar’, escrito por Úrsula K. Le Guin, Ged tiene mucho miedo a una sombra que lo está persiguiendo todo el rato. Pero, en un momento decide ser él quien persiga a su enemiga, se rinde al encuentro y descubre que por ahí es la cosa. Lo mismo, si estás en un bosque con un oso furioso, lo saludable podría ser hacerte pasar por muerto, no luchar; así seguro preservas la vida y tienes una muy buena anécdota para contar si un día decides escribir. Claro, no me gustaría ser yo quien tenga que contarla”. El humor es la parte central de su vida.

José BeltránJosé Alberto Maldonado

No deja de mencionar que, a muchas de las personas se les insiste tanto en el “sigue adelante”, “no te rindas”… sin detenerse a reflexionar que: “Hay días en los que derrumbarse está bien. De hecho, tengo una amiga que el otro día me dijo: ‘Beltrán, yo estoy cansada de ser la fuerte. Ahora mismo sólo quiero que me sostengan’. Y reconocer eso, también es muestra de madurez y de enorme estabilidad mental”. Lo reflexiona.

Cuando era religioso escuchaba mucho las prédicas de un cantautor llamado Martín Valverde. “Él tiene una historia hermosa en la que un tipo habla con Dios y Dios sólo le dice que se deje ayudar con su carga, que lo suelte. Entonces, rendirse es bajar los brazos y aceptar que a veces, simplemente no se puede, y que no está mal eso de no poder más. Me desagrada mucho la idea de las ‘supermáquinas’ guerreras que no se dan por vencidas; porque son máquinas irreales que promueven la deshumanización”. A veces caerse es el impulso para levatanrse con nuevas energías. Así lo cree.

A pesar de su discurso, no deja de admitir que, la mayoría de sus metas las ha ido cumpliendo casi sin darse cuenta.

“Porque tengo la mala costumbre de pensar que puedo conseguir lo que yo quiera, siempre que lo quiera. Obvio, es una tontería, pero, me sirve como método para no perder la calma”. El optimismo, la fe en Dios y la confianza en él, son sus mejores aliados.

“De los que siempre ganan no se escriben buenas historias”

Los mayores obstáculos en la vida de José Alberto Beltrán, vinieron por la vía económicaJosé Alberto Maldonado

Los mayores obstáculos en la vida de José Alberto Beltrán, vinieron por la vía económica. “Cuando quise estudiar en la universidad, decidí que estudiaría en la Pucmm porque era una vía para acceder a una educación que tenía que ser más alta de lo que yo conocía hasta entonces”.

Pudo vencer esta barrera contando con el apoyo de mucha gente, desde familiares y amistades hasta profesoras que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para apoyarlo.

Luego, estuvo la que hasta hoy sigue siendo su mayor barrera: el bastón. “Es decir, llego a cualquier entrevista de trabajo, a una mesa de negociación o a un cierre de acuerdo y en nueve de cada 10 ocasiones, los presentes miran primero el bastón y luego la oferta sobre la mesa”. A veces, ha tenido hasta que usar sus dotes de humorista a modo de distracción.

“La barrera que más me irrita es que se asuma que si hago cualquier cosa, que si tengo un logro académico, personal o profesional debo verlo a la luz de una receta de superación personal o como salida de un caldo de pollo para el alma. O sea, todo bien con la inspiración, pero, en mi caso, yo hago las cosas porque hacerlas es la única opción que tengo. Entonces, cuando me miran como ejemplo o cuando me quitan el mérito del trabajo intelectual que he invertido para centrarse en la ceguera, la verdad es que lo percibo de un modo cercano a la ofensa”. Entiende lo que hay en realidad y que no es por mal, pero de todos modos, así lo percibe.

La muerte de su pareja

José Beltrán es pareja de Francina HungríaFuente externa

El buen humor de José se pone en pausa cuando decide traer a la mesa el fallecimiento de su pareja. Lo hizo cuando se le preguntó que, si en algún momento ha querido tirar la toalla.

“Sí, casi todos los días. La vez que más quise soltar todo fue en 2017, venía cayendo en una depresión muy fuerte, a raíz de la muerte de mi pareja. Tenía demasiadas ideas poco saludables y cuando fui consciente de lo que estaba pasando, decidí hablar con mi amiga Geovanny Rosado, una psicóloga que me conoce desde hace casi 20 años”. Su mejor decisión.

Entre las conversaciones con ella, con un psiquiatra y escribir su libro ‘Crónicas a la Colmena’ logró evitar tirar, no sólo la toalla, sino también, “a mí por un balcón, y me disuadió el hecho de que mi balcón no fuera muy alto”. Recobra su humor, y da por sentado que, todas las personas pueden pasar por un momento no tan agradable en su vida.

Luego de eso ha leído obras de muchísima gente y ha reconectado con la música de Robe, quien tiene la frase que determina muchas de sus decisiones actuales.

Aquí la cita: “Buscaré entuertos que deshacer y batallas que librar, perdidas de antemano. Buscaré imposibles que lograr, que no me importa fracasar, que volveré a intentarlo”. Así que, que, gracias a no haber respondido a la “llamada del balcón”, ahora disfruta de un proyecto de vida con su pareja, y trabaja por ‘Minúsculas’ y los libros que tiene en el tintero. Es contagiosa la jocosidad de este hombre nacido en Don Juan, provincia Monte Plata.

Proyectos y familia

No está casado, “por lo menos, mientras Francina me chancée”. Se refiere a Francina Hungría, su actual pareja.

“Mis hijos hasta ahora, son Luna, Aidé y Lorena, mis tres guitarras. También ‘Pardavelito’, ‘Crónicas a la Colmena’ y ‘Pájaros en el Vértice’, los libros que ha publicado”.

Más recientemente nació “su hija” más pequeña, luego de gestarse por años. Se tarta de la revista de literatura ‘Minúsculas’, que presentó el pasado cinco de febrero, y que hasta ahora consume buena parte de sus noches con sus gritos y llamados de atención”. Su humor continúa en potencia.

frase

“Diría que, mientras perseverar no amenace nuestro sentido de humanidad, hay que seguir, pero, cuando no se puede seguir, rendirse también es una buena decisión. De los que ganan siempre no se escriben buenas historias”.