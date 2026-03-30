Meriyeny Batista: en Los Mina tejió sus sueños y en Europa los hizo realidad

‘Cómo liderar el primer search fund femenino en Europa’, ‘claves para modernizar empresas familiares tradicionales’, ‘creación de cultura de valor compartido y captación de talento joven’ fueron los temas presentados cuando se solicitó a LISTÍN DIARIO una entrevista para Meriyeny del Carmen Batista. Todos muy atractivos e interesantes.

Leerlos detenidamente para ver cuál podía ser el escogido, era lo correcto. Afortunadamente, ahí también se destacaba que se trata de una empresaria y líder transformadora dominicana que está marcando un hito en el ecosistema empresarial europeo.

La suposición ante este triunfo femenino, era sencilla: Detrás de este éxito rotundo debe haber una mujer que no se rinde.

Se hizo la conexión para entrevistarla. Ella, aprovechando su estadía en el país, quiso visitar la Redacción de este medio, y las cosas se dieron a más. Con un ‘oufit’ digno de una empresaria, llegó puntual a la cita.

Eso sí, su formalidad no le hizo mella a su amplia sonrisa y su forma fresca de ser. Nada que ver con la pesadez de las finanzas y lo que hace.

Como era de esperarse, pronto comenzó a contar su historia partiendo del éxito obtenido. Hubo que interrumpirla para saber cómo llegó hasta ahí. Las lágrimas comenzaron a salir y dejaron más que, ciertamente, detrás de sus logros hay una mujer que no se rinde.

Sus orígenes y primeras etapas

Meriyeny es la mayor de tres hermanosLeonel Matos

Nacida en Los Mina, Meriyeny es la mayor de tres hermanos. Es hija de una madre educadora que le enseñó que, en los estudios es que está la mayor garantía para alcanzar el éxito.

No se equivocó. Tan buena estudiante fue en cada etapa de su vida que, al terminar el bachillerato, logró una beca para estudiar en Intec.

“Pero no pude aprovecharla. Los gastos de una universidad como esa no se limitan sólo a cubrir la carrera. Había que buscar otros recursos para poderla cursar”. Su mamá habló con ella y la comprensión la llevó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Esta mujer que nunca ha dado su brazo a torcer, no se detuvo a pensar en sus carencias. Concentró su atención en la abundancia de deseos de superación que ocupaban su mente.

En la misma universidad trabajaba para ayudarse con los gastos. Su empeño surtió su efecto. Terminada su carrera, logró una beca para irse a España a estudiar.

Para esta dominicana que triunfa en Europa, ser mujer es una bendición y una gran ventaja para lograr el éxito.Fuente externa

Allí se estableció con la fiel convicción de que los sueños que “tejió” en Los Mina habían encontrado un lugar donde hacerse realidad. Trabajaba al tiempo que estudiaba. Llora al recordar esos tiempos. No por lo que significaron, sino por cómo los ha vencido.

Mientras cursaba la maestría, quedó embaraza de su hija Merian. Las cosas se iban dificultando, no porque su niña fuera un obstáculo, sino porque terminó su relación y los compromisos aumentaban.

Esta mujer que dignifica al género femenino, no tiró la toalla. Con siete meses de embarazo defendió su tesis. Echó hacia delante con su hija, con su vida, y sobre todo, con sus planes.

Ahora mismo, Meriyeny se destaca por ser la primera mujer en Europa en liderar un ‘Search Fund’ (D’Ella Capital), un modelo de emprendimiento por adquisición que busca dar continuidad a empresas familiares con retos de relevo generacional.

“Me gusta ayudar a otros a que como yo, puedan salir adelante”

Meriyeny transformó el esquema empresarial de su entorno en EspañaFuente externa

Meriyeny del Carmen Batista habla alto, pero sin postura. Se ve sencilla, pero con determinación. Se ríe bastante, pero dejando claro que, la seriedad que ha puesto en lo que hace ha sido la clave de su éxito.

Para que tengan una idea. Esta dominicana que ha pasado duras pruebas aquí en su país y en otros donde ha vivido, es la directora del Grupo Grabalfa, una firma líder en el sector del ‘packaging’ (empaquetado o embalaje).

No sólo la ha transformado, sino que ha conseguido un crecimiento significativo, tanto en facturación, como en plantilla mediante una gestión centrada en la innovación y el valor humano.

Esta mujer a la que le han sobrado los motivos para rendirse, decidió empoderarse, inclusive en momentos en los que pocos se atrevían a sacar la cabeza: tiempos de pandemia. Su visión futurista la llevó a emprender.

“No fue fácil y yo estaba consciente de que sería así, pero eso no me detuvo, y mucho menos, me frenó el hecho de que al mercado al que quería entrar estaba domininado por hombres”. Es valiente y tenaz. Los conocimientos a cuestas y las habilidades innatas que posee se convirtieron en su fortaleza.

Meriyeny BatistaLeonel Matos

Con una propuesta financiera moderna que perseguía encontrar modelos de negocios conocidos, pero a punto de colapsar, Meriyeny transformó el esquema empresarial de su entorno en España.

Los días corrían y, sabiendo que pocos creían en su potencial y en que su proyecto progresaría, ella se fortalecía apegada a su convicción futurista.

¿Qué buscaba en ese modelo? Era una pregunta que había que hacerle. Su respuesta, como durante toda la conversación, fue simple, pero pensada.

“Mejora de productos, sobrada posibilidad de crecimiento y expansión en el mercado”. Para lograrlo ella tenía en su mente poner su parte: la resiliencia que la ha formado para saber levantarse cuando se ha caído, y la constancia con que se entrega a todo lo que hace hasta lograr los resultados buscados.

Dando de lo que ha recibido

Esta mujer que nunca ha dado su brazo a torcer, no se detuvo a pensar en sus carencias.Fuente externa

A esta dominicana de Los Mina que triunfa en el ámbito internacional, no sólo le gusta enfrentar con valentía la adversidad, sino también ayudar a otros a que lo hagan, y a que aprendan a desafiar todos los obstáculos hasta llegar a su meta.

“De hecho, como yo he recibido tantas oportunidades en mi vida, trabajo para ayudar a otros a que alcancen sus sueños”. Entre los 250 colaboradores que laboran en las empresas de Mariyeny, hay un buen grupo de latinos de diversos países que, tanto en áreas de mando como en otros puestos, encuentran un espacio para desarrollar su talento y, al mismo tiempo, aprender de la sapiencia de su líder.

Esta mujer no sólo es la empresaria que, en su negocio traza la pauta a seguir. Ella es la que a los emprendedores les aconseja a enfocarse totalmente en conocer el sector y saber cómo funciona, crear una red de contactos en ese sector, contactar a las personas, y seguir a las personas que ya han pasado por lo que se quiere pasar.

“Aunque cambie el objetivo, no detengas tus ganas de llegar adonde quieres”. Desde su óptica, todo es posible cuando se tiene resiliencia y un enfoque claro de lo que se busca.

Preparación académica

Meriyeny es ingeniera civil con especialidad en Finanzas Corporativas e Inversión por el IE Business School, maestría en Business Innovation por Esade. Tiene una maestría en Gestión integrada de proyectos (MPM), certificada como Project Management Professional.

Cuenta con experiencia internacional en Latinoamérica y Europa, principalmente en República Dominicana, España, y Panamá, México (donde también residió por un tiempo).

Estar al frente del Grupo Grabalfa la lleva a reflexionar sobre lo importante que es estar enfocada hacia lo que se quiere lograr sabiendo que existen distintas maneras de al canzar el éxito sin rendirse.