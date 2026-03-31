menudo
Caminar: un remedio a tu alcance
Cuatro profesionales de distintas especialidades me recetan el mismo remedio para diferentes problemas de salud: caminar.
“Tiene que caminar”, dice el cardiólogo doctor Pedro Ureña luego de ver el resultado de un “halter” que me había indicado.
“Tiene que caminar”, dice el fisiatra Paul Rodríguez, luego de varias semanas de sesiones de ejercicio para fortalecer los nervios y músculos exteriores de las piernas.
“Tiene que caminar, dice el endocrinólogo, doctor Camilo Velazco, mientras estudia el resultado de la densitometría ósea.
“Camine, pero no dos horas”, dice el reumatólogo, doctor Rafael Alba, al diagnosticarme osteoartritis en las rodillas.
Un remedio que, además, es gratis. El único costo es tener la fuerza de voluntad para cumplirlo de manera regular.
Tras varios meses cumpliendo e incumpliendo he decidido que voy a comprar una caminadora. Ya no habrá excusas de no salir a caminar porque hace calor, o está lloviendo, o si debo acompañarme o no de un bastón que a ratos ayuda y en otros molesta y un etcétera que no tiene razón de ser.
¿Te indicaron caminar? Empieza ya. Tu salud vale oro. Caminar no cuesta.
Habichuelas con dulce ¡sin lactosa!
Ahora, en Cuaresma, ¿no has podido comer habichuela con dulce porque eres intolerante a la lactosa? Yo llevaba más de tres años sin probarlas, por esa razón.
Por una casualidad, mientras conversaba con Maricha Martínez Sosa en Casa Dede, donde fuimos a almorzar (del almuerzo escribiré en un próximo futuro), al preguntar si además de postres finos tenían criollos, mencionaron, entre otros, habichuelas con dulce.
“¡Ay, qué antojo! Me encantan, pero tienen lactosa y no puedo comerlas”, dije. Ahí vino la sorpresa. La chef propietaria, Haydée Salcedo Objío, al escucharlo me dijo “Tenemos habichuelas con dulce ¡sin lactosa!”
Las preparan para algunos clientes habituales que sufren de esa intolerancia. ¡Se me dio el antojo!
Concurso de Cuentos Radio Santa María
Ya abrieron la convocatoria para la 30 edición del Concurso de Cuentos Radio Santa María. ¿Tienes un hijo o una hija, o algún nieto o nieta que le guste escribir cuentos? ¿O es a ti a quién escribir cuentos se le da bien? Pues ¡a participar!
Está abierto para dominicanos mayores de 17 años y residentes extranjeros con al menos 5 años en el país.
Tienen que ser cuentos “estrictamente inéditos (no publicados en formato físico o digital) y no premiados anteriormente”.
La extensión es de un mínimo de 3 páginas y un máximo de 25, a doble espacio en hojas tamaño 8.5 por 11 pulgadas. Cada autor/a puede enviar hasta 5 cuentos bajo un mismo seudónimo.
Para más detalles ponte en contacto con Radio Santa María, La Vega, UDECA, Radio ABC o Centro Montalvo, en Santo Domingo, y Librería Amigo del Hogar, en Santiago.