Impartirán taller de paellas en Santo Domingo Este

El Patio de Martín Omar anunció la realización de un Taller de Paellas, una experiencia culinaria diseñada para quienes desean adentrarse en los secretos de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española.

La actividad será impartida por el chef Martín Omar, quien compartirá sus conocimientos y técnicas profesionales en un ambiente cercano e interactivo.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo, en horario de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche, en las instalaciones del restaurante. Las personas que se inscriban recibirán un certificado por su participación.

Durante el taller, los participantes tendrán la oportunidad de aprender paso a paso el proceso de elaboración de una auténtica paella, desde la selección de ingredientes hasta la cocción perfecta del arroz.

Se abordarán aspectos fundamentales como el manejo adecuado del fuego, la elección del tipo de arroz ideal, así como el uso correcto de especias esenciales como el azafrán y el pimentón, claves para lograr el sabor y color característicos de este plato tradicional.

Además, el chef Martín Omar ofrecerá recomendaciones prácticas sobre combinaciones de ingredientes, tiempos de cocción y presentación final, permitiendo a los asistentes desarrollar habilidades que podrán aplicar en sus propias cocinas.

Esta experiencia está pensada tanto para aficionados como para amantes de la gastronomía que deseen perfeccionar sus técnicas culinarias y disfrutar de una actividad diferente.

El taller también busca fomentar la cultura gastronómica y el aprendizaje práctico, brindando un espacio donde los asistentes no solo observen, sino que participen activamente en la preparación del plato.