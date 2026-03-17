Mes de la Mujer: en su día, Constanza reconoce a madres prolíferas

Ser madre, de por sí encierra una gran responsabilidad. Es un compromiso con la entrega, con el cuidado, la protección, pero sobre todo, con el amor más puro que pueda existir.

Hay muchas que asumen ese rol en repetidas ocasiones debido a la cantidad de hijos que tienen. Lo más bonito es que lo hacen a la perfección. No importa el número, ellas tienen un corazón inmenso para tenerlos a todos en un lugar especial.

Precisamente, por esta maternidad comprometida es que, a propósito del Día Internacional de la Mujer, los ejecutivos del Moncarlo Restaurant celebró por primera vez el acto ‘Valor de la Mujer’, un homenaje que, en esta entrega, ha sido dedicado a unas 35 mujeres del municipio con ocho hijos o más, destacando su entrega y el invaluable rol que desempeñan dentro de la familia, la comunidad y la sociedad.

La actividad inició con una invocación a Dios a cargo de Elda Moquete, seguida de las palabras de apertura pronunciadas por doña Ana Kuret. Durante el acto también se ofrecieron mensajes especiales por parte de la ingeniera y escritora Ruth Santos; la diputada Gabriela Abreu, el ingeniero Marcel Calcaño y el regidor Carlos Quezada, entre otros invitados, quienes resaltaron la importancia del reconocimiento a las mujeres y madres del municipio.

Una pasarela distinguida

La jornada comenzó con un desayuno y culminó con almuerzo, generando un ambiente de confraternidad y alegría entre las homenajeadas y las autoridades presentes.

Como parte especial de la celebración, los anfitriones sorprendieron a las asistentes con un emotivo desfile sobre una pasarela cubierta de pétalos de rosas, en una gala de alfombra roja donde, al ser nombradas, cada una de las homenajeadas desfiló junto a las autoridades para recibir presentes y detalles como muestra de admiración.

El ideólogo de la iniciativa, Carlos Matías Quezada (Carlucho), visiblemente emocionado, expresó durante las palabras de clausura su satisfacción por el impacto positivo de la actividad.

“Compartir con estas madres ejemplares de nuestro municipio ha sido una experiencia enriquecedora”, manifestó, al tiempo que adelantó que la visión es institucionalizar el homenaje y consolidarlo como una tradición anual, en reconocimiento al valor de la mujer constancera y de todo el país.