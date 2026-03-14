Carnaval en Cuaresma

Me he enterado por los diarios que el próximo 15 de marzo se va a dar el Desfile Nacional de Carnaval dedicado a Puerto Plata, por el Malecón de Santo Domingo.

¡Increíble! Siempre me ha llamado la atención el que siendo nosotros dizque un país “eminentemente católico” celebremos el Carnaval en tiempo de Cuaresma, cuando los carnavales se celebran días antes del Miércoles de Ceniza, inicio del tiempo de Cuaresma.

Incluso, países famosos por sus carnavales como Brasil, lo celebran tres días antes del Miércoles de Ceniza inicio de la Cuaresma. Un año tiene 365 días y da mucha pena que siendo nosotros un país “católico” estamos celebrando los carnavales en tiempo de Cuaresma.

El Carnaval es una forma de divertirse antes de entrar en un tiempo de penitencia que nos prepara para la Pascua de Resurrección de Jesús de Nazaret. Eso es la Cuaresma los 40 días que nos recuerdan el tiempo en que Jesús pasó en el desierto viviendo su pasión antes de ir a su muerte.

¿Qué fueron esos 40 días para Jesús?

Después de esos 40 días Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo para iniciar su ministerio público. Y es que a veces se nos olvida que en la vida no todo es disfrutar.

Debemos tener un tiempo de preparación para cualquier actividad que vayamos a tener para adquirir las fuerzas necesarias para poder resistirlas.

Los atletas saben mucho de esto. Vamos a necesitar formar más a nuestro pueblo católico de lo que significa el tiempo de gracia que es la Cuaresma. Nos falta mucha educación en la fe que decimos practicar.

Señor Jesús, ayudamos a formarnos mas y mejor en la fe que decimos practicar. Amén.