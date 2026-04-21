Llegan más de 70 deportados desde Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y control de Aduanas, de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó este martes a un grupo de 72 dominicanos por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

El avión, fletada por las autoridades estadounidenses, aterrizó pasado el mediodía en el AILA con 65 hombres y siete mujeres a bordo, todos tras haber cumplido condenas en distintas cárceles del sistema penitenciario norteamericano.

Según los informes preliminares, los repatriados habían sido recluidos en centros correccionales dispersos en varios estados, desde donde fueron trasladados a instalaciones de concentración migratoria antes de su retorno definitivo al país.

Los delitos por los que cumplieron sentencia abarcan un amplio espectro que incluye tráfico de drogas, homicidios, asaltos, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes migratorias, entre otras infracciones.

En apenas los primeros tres meses de 2026, más de 500 dominicanos repatriados al país, tras cumplir condenas en Estados Unidos.

Según los datos, una parte importante de los detenidos había sido arrestada durante operativos realizados por agentes del ICE en ciudades con alta presencia de la diáspora dominicana, como Nueva York, Boston, Chicago y Nueva Jersey, Brooklyn, así como en otros puntos estratégicos del país norteamericano.

A su llegada a suelo dominicano, los repatriados fueron entregados por agentes federales estadounidenses a funcionarios de la Dirección General de Migración, junto a miembros de organismos de seguridad del Estado apostados en la terminal aeroportuaria.

Posteriormente, fueron trasladados a centros de procesamiento para fines de registro, depuración y seguimiento ubicado en la localidad de Haina, de la provincia de San Cristóbal, donde serán interrogados para establecer si tienen asuntos pendientes con la justicia del país.

Este tipo de operativos no solo plantea desafíos en materia de seguridad y reinserción social, sino que también reabre el debate sobre las condiciones que enfrentan los dominicanos en el exterior y las políticas de prevención necesarias para evitar que más ciudadanos caigan en redes delictivas fuera del país.

Cada martes llega al aeropuerto Las Américas un avión con un grupo de nacionales que tras cumplir su condena son devueltos al país.