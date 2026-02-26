Impulsan reflexión sobre la cocina dominicana para fortalecer el turismo hotelero del país

La Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) celebró una conferencia con el reconocido chef Leandro Díaz, quien abordó el rol estratégico de la gastronomía nacional como herramienta clave para el fortalecimiento del turismo hotelero en la República Dominicana.

Durante su ponencia titulada “Después de una década de implementaciones: la cocina dominicana como herramienta estratégica para fortalecer el turismo hotelero todo incluido”, el chef Díaz expuso los avances logrados en la integración estructurada de la cocina dominicana dentro del modelo hotelero.

Durante la actividad destacó cómo esta iniciativa ha contribuido a robustecer la propuesta de valor del destino país. Señaló que, más allá del tradicional atractivo de sol y playa, la gastronomía constituye un elemento diferenciador capaz de generar experiencias auténticas, elevar el posicionamiento internacional y convertir al visitante en embajador cultural de la nación.

Asimismo, resaltó la importancia de estandarizar platos emblemáticos como el mangú, desarrollar estaciones gastronómicas dominicanas dentro de los hoteles, promover festivales culinarios y articular esfuerzos entre el sector público, privado y académico para consolidar una verdadera marca país gastronómica.

En nombre de Utesa, Olga Guzmán, Vicerrectora Académica del Recinto Santo Domingo, expresó que la cocina dominicana es una manifestación esencial de la identidad cultural y un componente determinante en la experiencia que buscan quienes eligen a la República Dominicana como destino.

Puntualizó la trascendencia de que la gastronomía nacional sea gestionada estratégicamente como motor de diferenciación turística y desarrollo sostenible, proyectando al país con autenticidad y competitividad en el escenario internacional.

La vicerrectora agradeció al maestro Leandro Díaz por elegir a Utesa como espacio académico para compartir con la comunidad universitaria su trayectoria, visión y aportes.

La actividad, celebrada el 17 de febrero de 2026 en el Recinto Santo Domingo, Campus Máximo Gómez, contó con la participación de autoridades académicas y administrativas, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, así como invitados especiales.