Mis nietos están muy entusiasmados con la perspectiva de acudir al carnaval de Barranquilla. Tienen sus maletas listas y los trajes que usarán empacados.

Aquello fue casi una osadía; insistían en disfrazarse de Diablo Cojuelo y, tras muchas discusiones, optaron por un disfraz más discreto y tradicional. Después de todo, serían turistas; no tenían que lucir demasiado llamativos.

Así que me puse manos a la obra y les dibujé un traje como el que usábamos en nuestra juventud, agradable y atractivo, pero no dramático.

A cada uno le asigné un color diferente y a todos les advertí que tendrían que pintarse la cara de tono moreno. Aquello no cayó bien entre algunos, pero se conformaron. Iban a viajar sin compañía de mayor, por lo que se mostraban alegres y excitados.

Los carnavales de Barranquilla tienen fama por ser muy alegres, hacen uso de los mejores conjuntos musicales y nombran una reina y un rey para que presidan las fiestas. Estas se extienden por toda la ciudad y sus alrededores y son famosas por su alegría y algarabía.

También hay un desfile por la calle principal para juzgar la comparsa más bonita y bien trabajada. Suelen haber bellezas, pues los artesanos locales se esmeran en su confección.

En clubs privados y en los parques, se arman las bailaderas con concursos a cuestas. En fin, que es un gozo en forma de participar por tres días en aquellas fiestas. ¡Que les vaya bien y gocen mucho!