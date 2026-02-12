Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El Isfodosu abre proceso de postulación para cargo de rector 2026-2030

Las postulaciones se estarán recibiendo del 17 de febrero al 4 de marzo

Ministro de Educación y miembros de la junta de directores del Isfodosu.

Santo Domingo

La Junta de Directores del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) anunció la apertura del proceso de postulación para el cargo de rector o rectora de la institución, correspondiente al período 2026-2030, conforme a su marco normativo vigente.

El órgano de dirección informó que los profesionales interesados que cumplan con los requisitos establecidos podrán presentar sus candidaturas del 17 de febrero al 4 de marzo de 2026, mediante el correo electrónico postulacionesrector@isfodosu.edu.do, habilitado para la recepción de las postulaciones y la documentación requerida.

La junta de directores exhortó a los profesionales que reúnan el perfil requerido a participar activamente en el proceso, con el propósito de liderar durante cuatro años a esta entidad especializada en la formación de docentes con estándares de calidad y excelencia académica.

El estatuto orgánico del Isfodosu, organismo desconcentrado del Ministerio de Educación, establece que los aspirantes deben poseer formación académica y experiencia en gestión educativa, solvencia moral, prestigio intelectual y una reconocida incidencia positiva en los ámbitos científico, cultural y educativo.

Los detalles sobre el proceso de selección y evaluación de candidatos, así como el enlace de acceso para depositar la documentación están publicadas en el portal web de Isfodosu (isfodosu.edu.do), así como a través de sus redes sociales (isfodosurdo).

