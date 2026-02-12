El Isfodosu abre proceso de postulación para cargo de rector 2026-2030

La Junta de Directores del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) anunció la apertura del proceso de postulación para el cargo de rector o rectora de la institución, correspondiente al período 2026-2030, conforme a su marco normativo vigente.

El órgano de dirección informó que los profesionales interesados que cumplan con los requisitos establecidos podrán presentar sus candidaturas del 17 de febrero al 4 de marzo de 2026, mediante el correo electrónico postulacionesrector@isfodosu.edu.do, habilitado para la recepción de las postulaciones y la documentación requerida.

La junta de directores exhortó a los profesionales que reúnan el perfil requerido a participar activamente en el proceso, con el propósito de liderar durante cuatro años a esta entidad especializada en la formación de docentes con estándares de calidad y excelencia académica.

El estatuto orgánico del Isfodosu, organismo desconcentrado del Ministerio de Educación, establece que los aspirantes deben poseer formación académica y experiencia en gestión educativa, solvencia moral, prestigio intelectual y una reconocida incidencia positiva en los ámbitos científico, cultural y educativo.

Los detalles sobre el proceso de selección y evaluación de candidatos, así como el enlace de acceso para depositar la documentación están publicadas en el portal web de Isfodosu (isfodosu.edu.do), así como a través de sus redes sociales (isfodosurdo).