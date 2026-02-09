Carolina Mejía destaca “el compromiso cristiano en la vida pública” en evento religioso

En el marco de Ultreya Arquidioscesana del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) del mes de febrero, Carolina Mejía Gómez, alcaldesa del Distrito Nacional, ofreció una conferencia bajo el título “El compromiso cristiano en la vida pública”.

Durante su intervención, Mejía pasó revista de su vida pública desde una misión vivida con la mirada puesta en el evangelio, sobre cómo dar testimonio de Cristo desde los espacios donde se toman decisiones que impactan nuestra sociedad.

Su testimonio mostró cómo se puede ser luz en medio del mundo con firmeza, fe y compromiso cristiano. Siendo coherentes con la enseñanza de Jesús en todos los ámbitos: profesional, público, social y laboral.

Carolina Mejía durante la actividad Fuente externa

La actividad se celebró en el auditorio Monseñor Amancio Escapa de Casa San Pablo ante una audiencia que vivió una noche de inspiración, alegría y profundo testimonio de fe

El responsable de la Vocalía de Ultreya, Ángel Gomera, destacó que: “Es motivo de inmensa alegría presentarles a una hermana cursillista, del cursillo 535 del 10 al 13 de enero del 1991, realizado aquí en esta bendita Casa San Pablo; es esposa, casada con Juan Garrigó Lefeld; madre de tres hijos: Juan de Jesús, Diego José, e Isabel Carolina”.

Agregó que: “Es empresaria y Economista de formación de la PUCMM, con una exitosa y prolífera carrera en la vida pública, ocupando relevantes posiciones de primer orden en ese ámbito. Reconocida por su continua labor social y comunitaria”. Asimismo, puntualizó que Mejía es la primera mujer en ocupar la alcaldía del Distrito Nacional.

Según Gomera, en ella se hizo eco en aquellos tres días la expresión de Cristo "cuenta contigo y de ser fermentos de Evangelio en los ambientes". Por lo que viene a compartirnos su testimonio y el compromiso de los laicos para ser levadura en medio del mundo.

Un momento muy emotivo fue el testimonio de cuarto día que ofreció la dirigente MCC Evelyn Dubocq de Vicente, quien con el peso que dan más de cuatro décadas sirviéndole a Dios, sorprendió a Carolina Mejía no sólo porque fue su rectora en el cursillo que la alcaldesa realizó en el 1991 con el número 535, sino con la foto expuesta del mismo en las pantallas del auditorio que mostraba que la disertante es una mujer de profunda fe católica.

Acto seguido se llevó a cabo la solemne Eucaristía, precedida por el reverendo padre Wander Vladimir Polanco Sánchez, de la Parroquia Madrina: Espíritu Santo (Vicaría Oeste).

Eucaristía precedida por el reverendo padre Wander Vladimir Polanco SánchezFuente externa

En una Ultreya que recargó el corazón de cursillistas y público presente también fueron presentadas un grupo de nuevas cursillistas que tomaron parte del reciente finalizado cursillo de damas correspondiente al mes febrero No #925, que organiza el Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

¿Qué es una Ultreya?

La palabra ultreya es una antigua palabra española que usaban los peregrinos de Compostela cuando se encontraban para saludarse y animarse a lo largo del camino.

Esta palabra, probablemente derivada del latín ultra, significa: "¡Adelante!"Los cursillistas utilizan esa palabra para designar un tipo de encuentro que tiene lugar después del Cursillo. Es la reunión de los cursillistas de una o algunas parroquias. Es el mejor medio para alimentar la llama del Cursillo.(FS)