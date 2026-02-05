Grupo Ramos abre sucursal de tienda en San Juan de la Maguana

En línea con su estrategia de expansión con propósito, Grupo Ramos inauguró su nueva tienda Sirena en San Juan de la Maguana, un moderno espacio comercial de 3,997 m² que consolida la presencia de la empresa en la región Sur y refuerza su compromiso con el desarrollo económico y social de las comunidades del interior.

La tienda, que fue inaugurada el 02 de febrero del 2026, está ubicada en Carretera Francisco del Rosario Sánchez no. 95, la cual beneficiará a más de 55,467 personas de la localidad y zonas aledañas.

Con una inversión de RD$740 millones, Sirena San Juan de la Maguana ofrece una amplia gama de productos que incluyen alimentos frescos y enlatados, electrodomésticos, ropa, juguetes, artículos para el hogar y belleza, junto a servicios orientados a la comodidad como áreas de grab-and-go y la plataforma de compras online Sirena Go.

Tienda Sirena en San Juan de la MaguanaFuente externa

“La apertura de Sirena en San Juan de la Maguana es un paso firme en nuestra visión de estar más cerca de las comunidades y contribuir a su dinamismo económico. Este proyecto trae un nuevo estándar de comercio moderno y accesible a la provincia, al tiempo que genera 106 nuevas oportunidades de empleo formal y fortalece la cadena de valor local”, expresó Vanessa Alba Caminero, Directora Ejecutiva de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad.

La ejecutiva también destacó que este formato Sirena está diseñado para ser un aliado integral de las familias, combinando variedad, precios competitivos y servicios digitales para satisfacer todas sus necesidades en un solo lugar.

Como parte de su enfoque en sostenibilidad y eficiencia operativa, la nueva tienda incorpora mejores prácticas ambientales y estándares de construcción que priorizan la optimización de recursos, alineados con la estrategia ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) de Grupo Ramos.

La visión de Grupo Ramos hacia 2030 es duplicar la cantidad de tiendas en el país, ampliando su presencia física para acercarse más a cada comunidad.

Este crecimiento trasciende lo comercial, pues tiene un propósito social: crear más empleos directos e indirectos, impulsar a los proveedores locales y fomentar el desarrollo en todas las regiones.