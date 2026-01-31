¿Quién fue San Juan Bosco?

El 31 de enero, fin del año litúrgico y celebramos a un Santo Patrono y Fundador de los Salesianos. ¿Quién era este Santo tan querido por los jóvenes pobres y marginados de su ciudad italiana de Turín?

Don Bosco, como todos lo llamaban, y su madre Mamá Margarita, su fiel colabora, era de una familia humilde, pero cristiana de una fe inquebrantable.

Don Bosco vivió en el siglo XIX, fue educador y escritor que dedicó su vida a la juventud pobre. Fue el fundador de la Familia Salesiana, Salesianos, Hijas de María Auxiliadora y de un Sistema Pedagógico único llamado "Sistema Preventivo" enseñando con alegría, el estudio, la piedad y el servicio a los jóvenes basado en amabilidad, la razón y la religión con María Auxiliadora como Centro.

Fue el creador del "Oratorio para jóvenes", la Congregación Salesiana y la Asociación de María Auxiliadora, cofundando las Hijas de María Auxiliadora. Fue declarado así Padre y Maestro de la Juventud por el Papa San Juan Pablo II, reconociendo su labor con los jóvenes más necesitados. Todos lo llamaban Don Bosco. Murió en 1888 en Turín.

San Juan Bosco nos dejó cuatro grandes enseñanzas:

1ro: Amar a María es amar a Jesús, pero su gran amor y devoción a ella nunca lo alejó, sino que cada vez le acercó más y más al Señor, y nos enseña a tener a María como madre nuestra, pues al recorrer a ella nunca nos quedamos sin respuesta.

2do. Enseña con Pasión. Él enseñaba con tal pasión que su propia vida se convirtió en una escuela. Por este motivo es considerado Patrono de los Maestros, y muchos obtienen la verdadera vocación.

3ro. "Sé siempre un buen amigo". Como buen cristiano, San Juan Bosco fue un excelente amigo de niños, jóvenes y de adultos. Pero de aquellos más vulnerables y principalmente aquellos que la sociedad tenía señalados como rebeldes y nos dice que pueden salvarse quienes más lo necesiten y nos invita a que recuperemos el cariño de aquellos de los que nos hemos alejado.

4to. "Enamórate con locura de la Eucaristía". Don Bosco, como sacerdote y principalmente cristiano fue un amante de la Eucaristía. Descubrió, que en la Oración ante el Santísimo y en la celebración Eucarística, podía encontrar las fuerzas necesarias para emprender la lucha diaria de su misión.

Fue un hombre con olor a Santidad, tanto por su labor evangelizadora como por su vida espiritual y personal.

Oración: San Juan Bosco, intercede por nosotros ante Dios para que podamos caminar cada día hacia la santidad. Amén.