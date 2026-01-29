¡Querido y gentil lector, estamos de vuelta! La cuarta temporada de Bridgerton ya está disponible

Después de dos largos años de espera, la cuarta temporada de la serie Bridgerton se estrenó hoy, y se espera que en esta primera entrega de cuatro episodios Benedict Bridgerton entre al mercado matrimonial, pues la temporada gira en torno a este personaje.

Desde las cuatro de la madrugada los fanáticos de esta serie en República Dominicana tienen a su disposición estos cuatro capítulos, pero para ver el resto de la historia de este Lord tendrán que esperar hasta el 26 de febrero.

Hasta ahora, el segundo hijo de la familia Bridgerton se ha caracterizado por tener un espíritu libre apartado de las tradiciones de su época. En la temporada pasada quedó envuelto en un triángulo amoroso entre la viuda Lady Tilley Arnold y Paul Suárez y es hora de saber cómo termina esta historia.

Aunque por lo que se cuenta en la sinopsis de esta temporada, Benedict tendrá un nuevo romance: “La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras”.

Aunque la idea del matrimonio no había estado en los planes de Benedict, finalmente le llegó su temporada y se espera que este sí tenga un papel más preponderante en su historia, a diferencia de la tercera temporada centrada en Colin y Penélope donde más que el desarrollo de la historia de amor entre ambos, los capítulos giran en torno a la revelación de la identidad de Lady Whistledown.