Turismo interno: destinos de RD a visitar este año 2026

Apunta estos lugares en tu lista de viajes para este año, ya que República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más atractivos del Caribe, no sólo para los visitantes extranjeros, sino también para el turismo interno.

De cara al año 2026, el país ofrece una amplia diversidad de lugares que van más allá de los tradicionales hoteles todo incluido: playas vírgenes, reservas naturales, saltos, balnearios y rincones escondidos que invitan a redescubrir la riqueza natural e histórica del territorio nacional.

Miches

Este municipio de El Seibo, al este del país, ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Sus paisajes naturales, combinados con nuevos desarrollos hoteleros, han despertado el interés de turistas locales y extranjeros.

Entre sus principales atractivos se encuentra Playa Costa Esmeralda, conocida por su arena dorada, aguas turquesas y ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan relajarse lejos de las multitudes. El paseo a caballo a lo largo de la costa es una de las actividades más populares.

Playa Costa EsmeraldaFuente externa

En este hermoso poblado encontrarás también a ‘Montaña Redonda’, un proyecto de turismo sostenible que se ha convertido en un punto emblemático de la zona. Desde sus mil pies de altura sobre el nivel del mar, se obtiene una vista panorámica de la Bahía de Samaná y de las lagunas Redonda y Limón. Columpios, hamacas y otras atracciones complementan la experiencia, junto a opciones de excursiones y campamentos.

Montaña RedondaFuente externa

Las lagunas Redonda y Limón, parte de una reserva científica, destacan por su biodiversidad y sus manglares. En ellas es posible realizar paseos en bote o kayak y observar aves como garzas, gallaretas y cucharas, así como peces y crustáceos que encuentran allí su hábitat natural.

Ruta del Cacao de Canducito

Esta finca cultiva las tres variedades de cacao más importantes del mundo: el Criollo, el Forastero y el Trinitario. Los visitantes conocen los pasos para la producción del cacao, participan en talleres, así como la degustación del chocolate artesanal.

Cayo Arena

Cayo ArenaFuente externa

Este es otro destino imprescindible. También conocido como Cayo Paraíso, ubicado frente a las costas de Punta Rusia y Estero Hondo, parte del Parque Nacional de Montecristi. Este pequeño islote de coral, se caracteriza por su arena blanca y aguas cristalinas, donde abundan peces de colores. Es un lugar ideal para practicar snorkel y disfrutar de un paisaje único, completamente desprovisto de vegetación.

Avistamiento Ballenas Jorobadas

Ballena JorobadaMaricha Martínez

Entre enero y marzo, la Bahía de Samaná se convierte en escenario del avistamiento de Ballenas Jorobadas. Estos impresionantes mamíferos marinos llegan a aguas dominicanas para aparearse y reproducirse, ofreciendo un espectáculo natural que atrae a miles de visitantes cada temporada.

Cascada Toro Flaco, Bonao

Se presenta como una opción para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Rodeada de montañas y vegetación exuberante, esta cascada se encuentra tras una caminata de aproximadamente 1.5 kilómetros y unos 40 minutos.

Salto La Jalda

Salto la JaldaFuente externa

Un lugar poco visitado, pero de una vista impresionante. Está ubicado entre Miches y Sabana de la Mar, específicamente en Loma de Magua. Considerado de manera no oficial como el salto más alto del Caribe, con unos 120 metros de altura, su acceso requiere una excursión a pie o a caballo, o quienes lo prefieran, en helicóptero, convirtiéndose en una experiencia de aventura para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Dajabón

DajabónFuente externa

Recientemente, esta provincia en la zona fronteriza, ha despertado la curiosidad por los amantes del turismo interno. ¿Qué encontrarás? Muchos atractivos, como son los monumentos a la Batalla de Beller, al Emigrante Japonés y al Grito de Capotillo.

Monumento BellerFuente externa

Se destacan sus balnearios, entre estos el denominado ‘El Salto’, en Loma de Cabrera. Otro punto de interés es la observación de petroglifos tainos en el río Chacuey. También el Mercado Binacional, en la frontera con Haití.