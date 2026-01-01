¡Vamos de viaje! Egipto, Madagascar o Japón: Los destinos a los que dominicanos pueden ir sin visa

Se inicia un nuevo año, donde las personas sueñan con plasmar las metas que quieren y entre esas siempre está viajar y conocer nuevos destinos. Explorar culturas, conocer lugares, gastronomía, costumbres y su gente son cosas que puedes hacer en los diferentes países que inscribas en tu lista de deseos.

Las puertas de otros países se abren cada vez más para los dominicanos. El pasaporte dominicano tiene la posibilidad de llegar a más de 70 destinos sin necesidad de un visado. Entre esos países están Egipto, Madagascar o Japón.

Si una de tus metas para este 2026 es viajar a un lugar que sueñas visitar, entonces anota estos países para los que solo necesitas tener tu pasaporte al día.

Egipto

Para viajar a este país del continente africano, los dominicanos necesitarían tener su pasaporte vigente y obtener un visado en el aeropuerto de Egipto con una entrada única y válida por una estancia de 30 días.

Aquí te mostraremos algunos lugares que puedes visitar durante tu estadía en Egipto.

El Cairo

Es la ciudad más grande y poblada del continente africano. En ella descubrirás historia, gastronomía y contrastes entre la tradición islámica y la moderna. Además, visitar el bazar de Jan el-Jalil y subir a la Ciudadela de Saladino, en la que se encuentra la mezquita más famosa de la ciudad, la Mezquita de Muhammad Ali o Mezquita de Alabastro, que cuenta con un espectacular mirador.

Es la ciudad más grande y poblada del continente africanoFuente Externa

Las Pirámides de Giza

Única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía se conserva. Uno de los lugares que debes visitar si vas a Egipto.

Las Pirámides de GizaFuente Externa

Gran Museo Egipcio

Inspirado en las pirámides de Giza, está considerado el museo arqueológico más grande en el mundo dedicado a una sola civilización. Se exponen más de 20,000 objetos del Antiguo Egipto, como una colosal estatua de 83 toneladas del faraón Ramses II.

Gran Museo EgipcioFuente Externa

Río Nilo

Navegar por el río Nilo es otra de las aventuras que tienes que disfrutar en tu visita a este país. Este lugar sirvió como fuente de inspiración para su antigua religión.

Río NiloFuente Externa

Madagascar

Se conoce por sus hermosos bosques, montañas, especies de plantas y animales del mundo, de las cuales poco más del 80% es endémico de Madagascar.

Canal des Pangalanes

Son ríos, canales y lagos que se extienden por la costa de Madagascar separados por bosque y playas.

Canal des PangalanesFuente Externa

Este canal atraviesa los pueblos pesqueros y la naturaleza que acoge especies animales emblemáticas como los lémures, también los típicos árboles del viajero o las alocasias.

Palmeraie de l'Ivondro

Es una plantación de palmeras. Se puede llegar desde Tapakala, en el Canal de Pangalanes, aquí producen vainilla, café, clavo, canela y plátano.

Palmeraie de l'IvondroFuente Externa

Parque zoológico de Ivoloina

En este zoológico se pueden apreciar 10 especies de lémures, reptiles y batracios. Si vas a Madagascar, no puedes dejar de ir al zoológico. Es uno de los lugares más atractivo.

Parque zoológico de IvoloinaFuente Externa

Avenida de los Baobabs

Uno de los lugares más emblemáticos de la isla. Es una carretera principal de 200 kilómetros de largo en Madagascar a través de la cual podrás observar 300 baobabs centenarios. Los árboles pertenecen a una especie endémica de Madagascar y pueden vivir más de 500 años y cada uno puede tener hasta 300 milímetros de agua, son considerados sagrados y cortarlos es un sacrilegio.

Avenida de los BaobabsFuente externa

Japón

En este país del continente asiático los dominicanos pueden ir sin necesidad de un visado, con una duración de 90 días, pero esto será cuando se trate de estancias cortas no remuneradas por motivo de turismo, negocios, visitas a familiares y/o amigos, competencias deportivas, participación en ferias, congresos o reuniones internacionales. De lo contrario, si supera el límite de días estimados, tendrá que requerir un visado, según su embajada en República Dominicana.

Tokio

Tokio. Catalogada por ser la ciudad más grande del mundo.Fuente Externa

Catalogada por ser la ciudad más grande del mundo. Aquí encontrarás museos y templos, los cuales tienes que visitar.

Nikko

Sus santuarios y templos son su principal atracción. Aquí puedes cruzar el puente Shinkyo, considerado uno de los más bellos de Japón, y recorrer el Parque Nacional de Nikko, hogar de cascadas como Kegon y lagos como Chuzenji. La belleza de Nikko cambia con las estaciones: otoños rojos intensos, inviernos nevados y primaveras llenas de flores.

NikkoFuente Externa

Osaka

Calificada como la capital de la comida en Japón y una de las más relajadas. Tendrás las vistas al Castillo de Osaka, podrás recorrer Amerikamura, Den Den Town o Orange Stree.

OsakaFuente Externa

Nara

El Nara es un salto al Japón más auténtico. Los ciervos sika caminan libremente en sus calles y, si les ofrece algo de comer, te harán una reverencia antes de aceptarlo.

NaraFuente Externa

Himeji

Otro de los lugares más atractivos de este país asiático es Himeji, el cual es uno de los castillos más impresionantes de Japón, el Castillo de la Garza Blanca, llamado así por su elegante silueta y su fachada blanca de yeso. Es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tiene un paseo entre estanques con carpas, cascadas y casas de té que esto hará tu visita aún más emocionante.

HimejiFuente Externa

Universal Studio

Otra de las mejores experiencias que tendrás como aventurero, donde podrás combinar diversión con adrenalina. Es uno de los parques temáticos más famosos que tiene Japón. Tiene más de 5 áreas temáticas y en ellas destacan el mundo de Harry Potter y Super Nintendo.

Universal StudioFuente Externa

¿Y tú a cuáles de estos destinos quisieras visitar este 2026?