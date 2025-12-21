Te compartimos una guía de regalos para esta Navidad

Navidad es una época para compartir con amigos y familiares, donde además de celebrar se expresa el cariño hacia los demás, lo que muchas veces se refleja con un regalo material.

Por eso te compartimos una lista de regalos para este diciembre, inspirada en los más vendidos de Amazon en los últimos días.

Electrónica

En el área electrónica, encabezan la lista unos earpods con conexión USB-C, con cable control remoto integrado para controlar música, llamadas y volumen.

Airtag de Apple, que permite mantener seguimiento a las llaves, cartera, equipaje, mochila y otros artículos. Este dispositivo de localización tiene una configuración sencilla a través de IPhone o iPad.

La lista continua con los AirPods Pro 3, de Apple, con cancelación activa de ruido, traducción en vivo, detección de frecuencia cardiaca, función de audiófono, auriculares Bluetooth, audio espacial, sonido de alta fidelidad con carga USB-C.

La parlante de Alexa “Amazon Echo Dot”, con sonido vibrante, ideal para dormitorios, comedores y oficinas.

Otra de las opciones es un Amazon Kindle de 16 gigabytes, último modelo, esta versión es más ligera y compacta, con cambios de página más rápidos y mayor relación de contraste.

Belleza y cuidado personal

En el área de belleza, una de las más recomendadas es la loción corporal “Vanilla Cashmere” de la marca EOS, que proporciona una sensación ligera y no grasosa, hecha a base de manteca de karité natural.

La lista es seguida por la fragancia corporal y capilar “62” de la marca Sol de Janeiro.

Otra de las opciones para regalar estas fiestas decembrinas es una máscara profunda real de biocolageno, para la noche, que minimiza poros y elasticidad de la piel de la marca Biodance.

Siguiendo con mascarillas, también está la de la marca “grace and stella”, para usar debajo de los ojos, esta reduce ojeras, bolsas debajo de los ojos y arrugas.

Otro producto para la cara es el bálsamo labial tintado de la marca Summer Fridays.

Cocina y comedor

Uno de los más vendidos de la sección de cocina y comedor son las botellas de agua de acero inoxidable con aislamiento de 24 onzas de la marca Owala.

Siguiendo esa línea, también están los vasos de acero inoxidable, con asa, pajilla y tapa FlowState giratoria de la marca Stanley.

En la lista también está una lonchera eléctrica portátil, ideal para viajes, ya que mantiene la comida libre de derrames.

En esta sección, también está un picador de verduras profesional de la marca Fullstar.

Computadoras y accesorios

Para los más pequeños está la Amazon Tablet Fire 7 Kids, comprendida para edades de 3 a 7 años, con contenido sin anuncios y con controles parentales.

En esa línea también está la Amazon Tablet Fire HD 10 Kids Pro, para niños de 6 a 12 años, con controles parentales y funda delgada.

También de Amazón figura en la lista la Tablet Fire HD 8, de última generación con 32 gigabytes de almacenamiento, diseñada para el entretenimiento portátil.

Asimismo, la MacBook Air 2025 de 13 pulgadas de Apple, con chip M4, diseñada para Apple Intelligence, con pantalla de retina líquida de 13.6 pulgadas, memoria unificada de 16 GB, almacenamiento SSD de 256 GB, cámara central de escenario de 12 MP e identificación táctil.

Instrumentos musicales

En la categoría de instrumentos musicales está un altavoz portátil de karaoke Bluetooh con dos micrófonos inalámbricos y luces para fiestas de niños y adultos.

Asimismo, micrófonos inalámbricos profesionales para iPhone, iPad, Android para grabación de video.

En la lista también figura un paquete acústico para principiantes de 38 pulgadas, que contiene bolsa de concierto, cuerdas, correa, afinador, tubo de paso y púas.

Libros

En la sección de libros encabeza la lista “Como dibujar todo”, un libro dedicado especialmente para niños que da 300 dibujos de distintas categorías.

También está el libro “Déjalos”, de Mel Robbins, un libro que enseña a soltar el control, las expectativas y necesidad de aprobación externa.

Una guía de padres es “Papá, quiero escuchar tu historia”, de Jeffrey Mason, inspirado en la historia de la lucha con su padre con Alzheimer.

De este autor también está la guía de madres “Mamá, quiero escuchar tu historia”.