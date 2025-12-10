De vacaciones en Cartagena: comer a una mesa con servicio de varios restaurantes

A quien sale fuera del país a pasar unos días de vacaciones le gusta encontrar cosas diferentes. Y en Cartagena de Indias, Colombia, la que resulta para mí más original es la de comer a una mesa donde se tiene la oportunidad de elegir como entrada la de un restaurante español, un plato fuerte de un restaurante árabe y un postre de uno colombiano, entre otras cocinas.

Tan particular oferta la descubrimos en el Centro Comercial La Serrezuela, cuando llegada la hora de almorzar buscamos el área de comer. Es el Food Hall, con una serie de mostradores, cada uno con una especialidad diferente de distintos países.

Entrada al Centro Comercial La Serrezuela con la antigua plaza de toros al fondo a la derecha.Alexis Ramos B.

Sentados a la mesa, el mozo trae un solo menú, pero con la peculiaridad de que en éste cada restaurante tiene su espacio con sus platos. El hall gastronómico lleva el nombre de Tentadero, nombre que es una palabra que tanto induce a pensar en la tentación de comer como en la tienta de toros (prueba para conocer su bravura).

Es que este centro comercial tuvo |como partida una plaza de toros, de la cual conserva piezas originales, habiendo sido hermosamente restituida primero como Circo Teatro y más tarde como parte del edificio que hoy es centro comercial donde marcas de lujo comparten espacio con locales de muy diversa índole.

Detalle de la restituida plaza de torosAlexis Ramos B.

La antigua plaza es una de las atracciones visuales y un espacio impactante para tomar fotografías de quienes, como mi hijo Alexis, mi nieta Mariale y yo visitamos el lugar por vez primera y vamos piso por piso mirando cada tienda junto a la cual pasamos, y acercándonos a aquellas instalaciones en medio de los anchos pasillos que ofrecen desde helados, en una especie de motoneta, hasta artesanía en mostrador tradicional.

Incluso desde un extremo de un piso, una magnífica vista de la muralla que parece un cuadro enmarcado. Aquí las sorpresas aparecen cuando menos se esperan, como una monumental escultura que parece estática en el aire: Fósiles en Movimiento y Avistamientos Temporales.

Escultura Fósiles en movimientoMariale Ramos R

Otro ejemplo: un área aparte especialmente dedicada a una gigantesca maqueta del centro histórico de Cartagena, hacia la cual nos dirigimos en este deambular por tan interesante conjunto de tiendas, gastronomía y cultura.

Maqueta del centro histórico de CartagenaMariale Ramos R.

Al fin y al cabo, nuestro objetivo no es comprar, sino conocer cada rincón de este centro, principalmente la hermosísima plaza de toros, que nos recuerda que en Colombia la afición taurina llegó de España y se afincó con fuerza, aunque hoy día va desapareciendo por una ley que prohíbe la tauromaquia a partir del 2027.

SEPA MÁS

La primera plaza en el lugar fue construida en el Éxito de San Diego. La plaza de toros se construyó en 1906-08. En 1935 fue transformada en Circo Teatro. La última corrida tuvo lugar en 1973. Desde 1975 es Patrimonio Nacional. (Datos: web La Serrezuela)