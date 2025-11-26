Cartagena, Colombia: en el Portal de los Dulces la cocada se vende en diferentes sabores

Bajo un cielo grisáceo que presagia lluvia llegamos en auto hasta el famoso Portal de los Dulces, en la Plaza de los Coches, en Cartagena. La mayoría de los dulces, dice mi hijo Alexis, están hechos con coco.

Una vendedora agrega: “la cocada es lo más típico de aquí”, mientras muestra un dulce de coco y panela (azúcar sin refinar de la caña de azúcar). La cocada se hace también con maracuyá, leche, guayaba… Luego le enseña a mi nieta Mariale un dulce llamado “pandero”. “Está hecho con almidón de yuca”.

Los puestos de venta “son puntos que se heredan de generación en generación. Pertenecen a la Alcaldía, y están organizados en una asociación”. Así nos lo da a conocer Milady, en el puesto Camila, que en el lateral del mostrador tiene una placa de vehículo: CTG-605 de Cartagena de Indias.

Los puestos se heredan de generación en generación, dice MiladyMariale Ra.mos R

Los precios en el Portal son standard. En cada columna de las arcadas la dulcería a su vera tiene el nombre colocado en una chapa. Mas no todo lo que hay a la vista son dulces. Abundan souvenirs con motivos típicos colombianos. Hay incluso un puesto de sombreros… “No funciona” responde una vendedora a la pregunta de si tienen wi fi en el área como señala un aviso, y agrega, “Nada más está el letrero”.

Tras recorrer el Portal de extremo a extremo llegamos a la calle Portocarrero, donde al frente, un edificio se extiende por toda la cuadra. Es el gastro-bar El Pasquín que adoptó su nombre en alusión a que “en este mismo lugar un pasquín desafió al poder y marcó el inicio de una nueva era”.

Edificio del Gastro bar El PasquínCarmenchu Brusíloff

“Rinde homenaje a un pasquín revolucionario colocado por Joaco, un activista que desafió al gobernador Anastasio en tiempos de injusticia”, dice Pedro Mendoza en “Colombia en Cifras”.

Es muy probable, por lo que leí en la página de este bar, que el pasquín reprodujese una proclama atribuida a Antonio Nariño: “Viva la libertad y muera quien la impida”. Aunque Nariño no vivió en Cartagena, estuvo encarcelado en esta ciudad durante su lucha por la independencia y los derechos ciudadanos en la Nueva Granada (actual Colombia).

La lluvia arrecia. Apresuramos el paso hasta refugiarnos en una casa de cambio. Al otro lado de la calle se extiende El Pasquín. Le tomo una foto.

Histórico

El edificio histórico donde está el Portal de los Dulces se conserva “más o menos en su aspecto original” según reza una descripción colgada en el muro. Su construcción se inició en 1676 y se terminó dos años después. Ha llevado varios nombres: Casa del Cabildo, del Ayuntamiento, Casa Consistorial, Palacio de la Proclamación o simplemente Palacio.

Placa en edificio donde funciona el Portal de los DulcesMariale Ramos R

Tuvo usos tan diversos como ser residencia del gobernador, y cárcel pública, para luego tener un papel sumamente importante: en su salón principal se firmó el Acta de Independencia Absoluta del Estado Soberano de Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1811.

Joyería

En la casa colonial donde funciona El Pasquín de Joaco, que en las noches ofrece fiestas crossover, estuvo, durante largo tiempo, la Joyería Cesáreo. Según señala la web de “El Tiempo”, “donaba corona y cetro a la Reina de Colombia”.