Cuatro dominicanos se gradúan como especialistas en Folklore

Los primeros cuatro dominicanos obtuvieron el título de Técnico Superior en Folklore en la Escuela Nacional de Folklore “Dora Pérez de Zárate”, durante una ceremonia realizada en el Teatro Herbert de Castro de la Ciudad de las Artes.

Los cuatro graduados, de un grupo de 40 investidos, son las gestoras culturales Mónica Pérez y Karime Pimentel y los periodistas acroartistas Xiomarita Pérez y Raymond Abad, ambos ex integrantes del Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y reconocidos por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) con el Premio al Mérito Periodístico en los años 2019 y 2021, respectivamente.

Raymond, actualmente es presidente de la filial de Acroarte en Nueva York, es productor y conductor del programa“El Raymond Show”, revista radial que destaca lo cultural y social de la diáspora dominicana en esa urbe.

Asimismo, produce y conduce el programa “Merengue Forever”, que también se transmiten desde la ciudad de Nueva York, donde se toca y se analiza el género merengue en todos sus formatos, a través de la estación WHCR 90.3 FM.

Xiomarita, quien es la primera directora nacional de Folklore del Ministerio de Cultura, tiene 57 años trabajando el folklore; escribe en Listín Diario la columna Folcloreando, además de trabajos que tiene que ver con la investigación folklórica, opinión y sobre todo resaltar todo lo que tiene que ver con la tradición oral, entrevistando a los portadores de tradiciones con el objetivo de preservar la memoria histórica familiar.

Los periodistas acroartistas Xiomarita Pérez y Raymond Abad, ambos ex integrantes del Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)Fuente externa

En mayo del 2024 fue reconocida por el Congreso de los Estados Unidos por su aporte a la difusión de la cultura tradicional y popular dominicana, además fue reconocida por la revista Forbes como una de las 50 Mujeres más poderosas de la República Dominicana del 2024. En la actualidad se desempeña como maestra de bailes, investigadora y curadora de contenido folklórico y popular.

Para ambos especialistas en Folklore esto será un reto, porque folkloristas son los que con pasión y respeto apoyan a los portadores que mantienen vivas las tradiciones transmitiéndolas a sus descendientes, para preservar su memoria histórica.

Agregaron que “los especialistas son los que estudian el Folklore a nivel técnico superior y con sus conocimientos teóricos investigan de una manera sistemática, mientras el folklorólogo es el que, además de ser especialista aporta estudiando los hechos en otra dimensión, haciendo aportes a la Folklorología con propuestas académicas, clasificaciones, análisis, entre otros”.

La actividad contó con la asistencia de Dayra Santana, representante del Ministerio de Educación, del fundador de la Escuela Nacional de Folklore, hoy director de Educación Artística, Aristides Burgos Villarreal y de la directora encargada de la Escuela, Lesbia Samaniego.