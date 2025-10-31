Xiomarita Pérez: más de cinco décadas dedicadas a rescatar las tradiciones dominicanas

Con una trayectoria que trasciende cinco décadas dedicadas a la preservación y difusión de la cultura dominicana, Xiomarita Pérez se ha consolidado como una de las voces más autorizadas del folclore nacional.

Investigadora, periodista, curadora de contenido folclórico y destacada profesional de la danza, su trabajo ha sido clave para rescatar tradiciones, educar nuevas generaciones y proyectar la identidad dominicana dentro y fuera del país.

En esta entrevista, comparte su visión sobre la evolución del folclore, los retos de su preservación y el valor de mantener viva la esencia cultural que nos define.

¿Cuándo y cómo nació su interés por el folclore y la cultura popular dominicana?

Mi interés por el folklore y la cultura popular dominicana surgió sin tener el conocimiento del significado de esos conceptos. Siempre me interesaron: iba con mis padres a los campos cercanos a visitar a sus amigos y compadres, veía gallinas, escobas de tirigüillos, la coladera de café, el patio limpiecito, pero solo observaba.

Esas vivencias me convirtieron en amante de esas costumbres y tradiciones a tal punto que recortaba y coleccionaba los escritos periodísticos con temas etnográficos y de esa forma adquiría conocimientos empíricos.

Esos recortes de periódicos (hemerografía) que tratan de temas variados los tenía desorganizados hasta que, trabajando en el periódico como correctora de estilo, fundé mi escuela de baile y comencé a archivar en folder esos recortes por tema y en archivos metálicos formalicé mi fondo documental.

¿Esos archivos hemerográficos que futuro tienen?

Tengo contemplado donárselos al Archivo General de la Nación, para que lo digitalicen y facilite a los interesados la investigación de los estudios etnográficos; luego le donaré mi centro de documentación temático de la cultura tradicional y popular.

Ha dedicado más de cinco décadas a la investigación y promoción del folclore. ¿Cuáles han sido los momentos más significativos en su trayectoria?

Formar parte del grupo folklórico, dirigido por la profesora Divina Estrella, que participó en los XII Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe (1974).

Ser integrante del Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, por 27 años, donde, además de ejecutante, fui difusora y relacionadora pública pues utilizaba mis conocimientos como periodista y cronista sociocultural y turismo a partir de 1987 cuando empecé a desarrollar mi carrera en los periódicos El Nuevo Diario, La Noticia, El Sol y la revista Bemoles.

Fundar, junto a mis tres hijas, la Escuela Dominicano de Ritmos Folclóricos y Populares (EdoRitmos), pionera en crear una metodología escrita para la enseñanza del baile, la cual sentó precedente en sus inicios, enseñando el criterio del baile a partir de cero. Enseñaba once ritmos en nueve horas.

Ser la primera directora nacional de la Dirección Nacional de Folklore (Dinafolk) del Ministerio de Cultura (2004-2012).

Haber publicado libros y participado en congresos, ferias del libro, festivales internacionales, para contribuir a la preservación y difusión del folklore dominicano

Como primera directora de Dinafolk, ¿cuáles fueron los principales retos y logros en la institucionalización del folclore dominicano?

Entre los retos estuvo visibilizar el folclore, revalorarlo y crear una base documental y educativa formal, como es el Centro de Documentación Folklórica y Popular “Edna Garrido de Boggs (Cedofolk)”. Bajo mi dirección se desarrollaron talleres y publicaciones para el conocimiento del folklore a nuevas generaciones.

Su metodología escrita para la enseñanza de los ritmos tradicionales en EdoRitmos es única. ¿Cómo surgió esta iniciativa y qué impacto ha tenido en la preservación de nuestros bailes y danzas?

La gran novedad de EdoRitmos fue la creación de una metodología escrita para aprender los bailes populares dominicanos, como el merengue y la bachata, además del son y la salsa que son caribeños. Los bailes folklóricos (festivos) y las danzas folklóricas (rituales) se les enseña yendo a los lugares donde los practican los portadores de tradiciones, ya que los mismos tienen su propia composición coreográfica.

Ha representado la cultura dominicana en diversos escenarios internacionales. ¿Cómo ha percibido la recepción del folclore dominicano en el extranjero?

He tenido la oportunidad de asistir a congresos, ferias y festivales internacionales (España, Venezuela, Estados Unidos, entre otros) y percibo una excelente acogida y un gran interés y aceptación por parte de la concurrencia extranjera y de la diáspora dominicana que ama más a su país cuando emigra

Fue reconocida en Estados Unidos por sus aportes a la cultura. ¿Qué significa para usted este tipo de reconocimientos y qué legado desea dejar a las futuras generaciones?

Este reconocimiento lo valoro mucho pues son 57 años trabajando a diario el folklore, en sus diferentes categorías. El legado que dejaré es la documentación, la enseñanza, la difusión y sobre todo la conservación de la memoria histórica de los portadores de tradiciones con los trabajos periodísticos que les hago como entrevistas, que luego imprimo y las entrego enmarcadas para que sus descendientes puedan exhibir con orgullo en las paredes de sus hogares la sabiduría de sus ancestros.

En un mundo cada vez más digital y globalizado, ¿cuáles considera que son los principales desafíos para la preservación del folclore dominicano?

Pienso que la digitalización y la globalización pueden provocar la pérdida de tradiciones y de ahí la importancia de que su enseñanza sea parte del currículo de la educación formal; la documentación sistemática y el impulso desde el estado y la sociedad civil son necesarios para proteger y promover el folclore como base de la identidad nacional y para que esos legados sean preservados.

¿Qué consejo les daría a los jóvenes que desean dedicarse a la investigación y promoción del folclore y las tradiciones dominicanas?

Que se animen a ser multiplicadores, investigando, protegiendo y promoviendo el folclore dominicano con el objetivo de mantener vivas las raíces y compartirlas con orgullo.