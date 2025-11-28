Urología para todos
¿Porque se achica o disminuye de tamaño el pene?
El encogimiento o disminución del tamaño del pene (también llamado micropene adquirido o reducción del tamaño peneano) puede deberse a varias causas, algunas reversibles y otras permanentes.
Aquí le explico de forma clara las principales razones por las que el pene puede verse o volverse más pequeño:
1. Envejecimiento natural
Con los años, los niveles de testosterona tienden a disminuir. Esa reducción hormonal provoca:
• Pérdida de masa muscular y del tejido elástico del pene
• Menor flujo sanguíneo
• Aumento de grasa en el pubis, que hace que el pene parezca “enterrado”
En estos casos, el pene no se acorta realmente, sino que pierde su turgencia y elasticidad, dando la impresión de que es más pequeño.
2. Falta de erecciones frecuentes
Las erecciones, incluso las nocturnas, mantienen el tejido del pene oxigenado y elástico.
Cuando un hombre pasa largo tiempo sin erecciones (por disfunción eréctil, enfermedad, o falta de actividad sexual), el pene puede:
• Perder longitud y grosor por desuso.
• Desarrollar fibrosis o rigidez en los cuerpos cavernosos.
Mantener actividad sexual o terapias de erección (como los dispositivos de vacío o medicamentos) puede prevenir esta atrofia.
3. Uso de algunos medicamentos
Ciertos fármacos pueden afectar la función sexual o el flujo sanguíneo, como:
• Antidepresivos.
• Antihipertensivos.
• Hormonas antiandrogénicas.
• Tratamientos para cáncer de próstata (bloqueadores de testosterona).
Si sospechas que un medicamento está afectando tu función sexual, nunca lo suspendas sin consultar al médico; existen alternativas seguras.
4. Cirugías o enfermedades de la próstata
Después de una prostatectomía radical (por cáncer), algunos hombres notan acortamiento del pene.
Esto se debe a:
• Cambios en la anatomía tras la cirugía.
• Pérdida temporal de erecciones.
• Fibrosis del tejido cavernoso.
Con ejercicios de rehabilitación peneana o terapia de vacío, puede recuperarse parte del largo.
5. Enfermedad de Peyronie
Es una condición en la que se forman placas de tejido cicatricial (fibrosis) dentro del pene, causando:
• Curvatura.
• Dolor.
• Y acortamiento.
Es tratable con medicamentos, inyecciones o cirugía según el caso.
6. Sobrepeso y grasa suprapúbica
En hombres con exceso de peso, la grasa en la base del pene puede hacerlo lucir más corto.
El pene no se encoge realmente: queda “enterrado” debajo del tejido adiposo.
Adelgazar puede mejorar notablemente la percepción del tamaño.
7. Factores psicológicos
El estrés, la ansiedad sexual o la depresión pueden afectar la percepción corporal.
Muchos hombres creen haber perdido tamaño cuando en realidad hay menos rigidez o confianza.
Cuándo consultar al urólogo
Debes acudir si notas:
• Cambios visibles en el tamaño o forma del pene.
• Dolor, curvatura o endurecimientos.
• Pérdida persistente de erecciones.
• Encogimiento progresivo tras una cirugía o tratamiento hormonal.
Un examen físico y análisis hormonales pueden detectar causas corregibles.
En resumen
El pene puede “achicarse” por envejecimiento, falta de uso, alteraciones hormonales, cirugías, enfermedades o sobrepeso.
La mayoría de los casos tienen tratamiento o mejora parcial con hábitos saludables, control médico y rehabilitación adecuada.
Ante la duda visite su Urólogo.
