¿Porque se achica o disminuye de tamaño el pene?

El encogimiento o disminución del tamaño del pene (también llamado micropene adquirido o reducción del tamaño peneano) puede deberse a varias causas, algunas reversibles y otras permanentes.

Aquí le explico de forma clara las principales razones por las que el pene puede verse o volverse más pequeño:

1. Envejecimiento natural

Con los años, los niveles de testosterona tienden a disminuir. Esa reducción hormonal provoca:

• Pérdida de masa muscular y del tejido elástico del pene

• Menor flujo sanguíneo

• Aumento de grasa en el pubis, que hace que el pene parezca “enterrado”

En estos casos, el pene no se acorta realmente, sino que pierde su turgencia y elasticidad, dando la impresión de que es más pequeño.

2. Falta de erecciones frecuentes

Las erecciones, incluso las nocturnas, mantienen el tejido del pene oxigenado y elástico.

Cuando un hombre pasa largo tiempo sin erecciones (por disfunción eréctil, enfermedad, o falta de actividad sexual), el pene puede:

• Perder longitud y grosor por desuso.

• Desarrollar fibrosis o rigidez en los cuerpos cavernosos.

Mantener actividad sexual o terapias de erección (como los dispositivos de vacío o medicamentos) puede prevenir esta atrofia.

3. Uso de algunos medicamentos

Ciertos fármacos pueden afectar la función sexual o el flujo sanguíneo, como:

• Antidepresivos.

• Antihipertensivos.

• Hormonas antiandrogénicas.

• Tratamientos para cáncer de próstata (bloqueadores de testosterona).

Si sospechas que un medicamento está afectando tu función sexual, nunca lo suspendas sin consultar al médico; existen alternativas seguras.

4. Cirugías o enfermedades de la próstata

Después de una prostatectomía radical (por cáncer), algunos hombres notan acortamiento del pene.

Esto se debe a:

• Cambios en la anatomía tras la cirugía.

• Pérdida temporal de erecciones.

• Fibrosis del tejido cavernoso.

Con ejercicios de rehabilitación peneana o terapia de vacío, puede recuperarse parte del largo.

5. Enfermedad de Peyronie

Es una condición en la que se forman placas de tejido cicatricial (fibrosis) dentro del pene, causando:

• Curvatura.

• Dolor.

• Y acortamiento.

Es tratable con medicamentos, inyecciones o cirugía según el caso.

6. Sobrepeso y grasa suprapúbica

En hombres con exceso de peso, la grasa en la base del pene puede hacerlo lucir más corto.

El pene no se encoge realmente: queda “enterrado” debajo del tejido adiposo.

Adelgazar puede mejorar notablemente la percepción del tamaño.

7. Factores psicológicos

El estrés, la ansiedad sexual o la depresión pueden afectar la percepción corporal.

Muchos hombres creen haber perdido tamaño cuando en realidad hay menos rigidez o confianza.

Cuándo consultar al urólogo

Debes acudir si notas:

• Cambios visibles en el tamaño o forma del pene.

• Dolor, curvatura o endurecimientos.

• Pérdida persistente de erecciones.

• Encogimiento progresivo tras una cirugía o tratamiento hormonal.

Un examen físico y análisis hormonales pueden detectar causas corregibles.

En resumen

El pene puede “achicarse” por envejecimiento, falta de uso, alteraciones hormonales, cirugías, enfermedades o sobrepeso.

La mayoría de los casos tienen tratamiento o mejora parcial con hábitos saludables, control médico y rehabilitación adecuada.

Ante la duda visite su Urólogo.

