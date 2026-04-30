Framber Valdez lanza salida de calidad y Detroit derrota 5-2 a los Bravos

El dominicano Framber Valdez lanzó seis entradas de solo dos carreras, Gleyber Torres conectó tres hits e impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio en el octavo inning, y los Tigres de Detroit vinieron de atrás para vencer el jueves 5-2 a los Bravos de Atlanta y evitar una barrida de tres juegos.

Con Atlanta arriba 2-1, Kerry Carpenter pegó un triple ante el dominicano Joel Payamps (0-2) para abrir el octavo acto. El doble de Matt Vierling empató el juego y Payamps dio base por bolas a Hao-Yu Lee. Aaron Bummer entró al relevo y también otorgó boleto a Kevin McGonigle, y el elevado del venezolano Torres impulsó a Vierling para poner el 3-2.

Detroit, que se colocó con porcentaje de .500 con una foja de 16-16, añadió dos carreras en la novena.

El venezolano José Suárez concedió una base por bolas al bateador emergente dominicano Wenceel Pérez, quien anotó cuando el jardinero izquierdo Mike Yastrzemski pifió el tercer hit de Vierling, que se convirtió en error. Después de que Suárez otorgó boleto a Hao-Yu Lee, el doble de Dillon Dingler impulsó a Vierling, mientras Lee fue puesto out en el plato tras el relevo del campocorto hondureño Mauricio Dubón a Drake Baldwin.

Drew Anderson (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras. Un día después del tercer salvamento desperdiciado de Jansen en nueve oportunidades, el derecho Kyle Finnegan lanzó la novena para conseguir su primer rescate.