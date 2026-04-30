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Béisbol

Rutschman y Jackson conectan grand slams y Orioles derrotan 10-3 a Astros

Adley Rutschman de los Orioles de Baltimore batea un grand slam ante los Astros de Houston, el jueves 30 de abril de 2026, en Baltimore.

Adley Rutschman de los Orioles de Baltimore batea un grand slam ante los Astros de Houston, el jueves 30 de abril de 2026, en Baltimore.AP

Adley Rutschman y Jeremiah Jackson despacharon grand slams para que los Orioles de Baltimore vapuleasen 10-3 a los Astros de Houston en el primer juego de una doble cartelera.

Chris Bassitt (2-2) lanzó seis entradas y dos tercios, su salida más larga de la temporada, y permitió una carrera con siete hits. Ponchó a siete y dio una base por bolas.

Rutschman se puso abajo 0-2 ante Steven Okert con un out en la quinta, pero emparejó la cuenta y conectó un batazo hacia el jardín izquierdo-central. El jardinero central Brice Matthews saltó junto a la cerca y la pelota estuvo brevemente en su guante, pero se le salió cuando hizo contacto.

En la séptima, con una carrera ya anotada gracias a una base por bolas con las bases llenas, Jackson conectó un jonrón hacia el jardín izquierdo-central ante Jason Alexander para poner el marcador 10-1.

Fue el tercer grand slam en la carrera de Rutschman y el segundo de Jackson, ambos esta temporada. Fue la octava vez en la historia de la franquicia que los Orioles conectan múltiples grand slams en un mismo juego y la primera desde Steve Clevenger y Nolan Reimold en 2015.

El mexicano Isaac Paredes conectó tres hits por los Astros, que han perdido cuatro de cinco.

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