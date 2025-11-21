República Dominicana en el Miss Universo: 3 años consecutivos sin estar cerca de la corona

Desde que Amelia Mega obtuvo la corona de Miss Universo en el 2003, República Dominicana ha quedado con las ansias de obtener una segunda corona. Sin embargo, en los últimos tres años este sueño se ha hecho difícil de alcanzar, pues las candidatas no han logrado pasar del top 20.

En esta edición número 74 celebrada en Tailandia, la representante de República Dominicana Jenifer Ventura no logró pasar al top 12. Tampoco lo consiguió Celinee Santos el año pasado, a pesar de toda la exposición mediática que alcanzó en el concurso. Y en el 2023 Mariana Downing ni siquiera entró en el top 20.

Y es que después de que en el 2022 Andreína Martínez quedara como segunda finalista en la edición 71 del certamen celebrado en Estados Unidos, las expectativas crecieron, se esperaba que pronto la racha de una única corona acabara.

Rumbo la edición 69, Kimberly Jiménez, aun con la controversia de que había participado en el Miss Puerto Rico Universo en 2017, donde quedó como segunda finalista, fue anunciada como la nueva Miss RD Universo en septiembre del año 2020.

Esa edición del concurso se llevó a cabo en Estados Unidos y aunque Jiménez era de las favoritas a ganar la corona, al final fue seleccionada como cuarta finalista. Adrea Meza, representante de México, fue coronada esa noche como la mujer más bella del mundo, dejando a RD nueva vez con las ansias de la corona.

En 2009 fue el año que el país estuvo más cerca de la corona cuando Ada Aimée de la Cruz, logró el puesto de primera finalista. Marianne Cruz un año antes había conquistado el puesto de segunda finalista, al igual que Renata Soñé en 2005.

Miss Universo 2026 será celebrado en Puerto Rico y República Dominica volverá a tener la oportunidad de competir por el título de Miss Universo. Se espera que esta mala racha por la que ha atravesado en los últimos años acabe.