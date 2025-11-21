Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Entretenimiento

Fátima Bosch

La mexicana Fátima Bosch gana el concurso Miss Universo en Tailandia

Bosch se hizo con el título al término de una gala en la que participaron mujeres de 120 países y territorios.

Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, fue insultada por el director de la organización en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien la llamó "cabeza hueca".

Fátima Bosch, Miss Universo 2025Foto: Instagram

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEBangkok, Tailandia

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ganó el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición.

Bosch se hizo con el título al término de una gala en la que participaron mujeres de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una superviviente de genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

La mexicana protagonizó uno de los momentos más virales del concurso, cuando exigió respeto al tailandés Nawat Itsaragrisil, encargado de montar el certamen en Bangkok y quien la mandó callar durante una sesión retransmitida en directo.

Tags relacionados