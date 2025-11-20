Un viaje cultural desde la distancia

Cuando me fui a Panamá de forma transitoria con una de mis hijas y su familia, jamás imaginé que terminaría estudiando un Técnico Superior en Folklore en la Escuela Nacional de Folklore “Dora Pérez de Zárate”. Fue una decisión que tomé tras dos años de vida en ese país centroamericano, donde la cultura latina se respira en cada rincón y el folklore vibra en la cotidianidad.

Lo primero que hice al decidir entrar en este mundo fue contactar a mi compañero de años en el Ballet de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Raymond Abad, quien vive en Estados Unidos para invitarlo a inscribirse conmigo en ese curso virtual que, gracias a la pandemia, permitió que pudiéramos combinar estudios y responsabilidades sin dejar todo atrás.

Raymond es mucho más que un colega periodista; es un verdadero acroartista, un referente en la crónica cultural, reconocido con el Premio al Mérito Periodístico de la Asociación de Cronistas de Arte y Espectáculos (ACROARTE). No dudó ni un segundo en sumarse a esta aventura formativa.

El curso fue intenso, tanto que nuestra rutina familiar cambió por completo: los fines de semana dejaron de ser tiempo libre para convertirse en jornadas de dedicación total. Eso, sumado a un curso de verano que se extendía también de 9 de la mañana a 2 de la tarde, exigió sacrificios, paciencia y mucho amor por el folklore.

Pero todo el esfuerzo rindió frutos en 2025, un año que fue genial para Raymond. Además de lograr la ciudadanía americana, preside la filial de ACROARTE en Nueva York, completó con excelencia su Técnico Superior en Folklore y recibió una mención honorífica por su brillante rendimiento académico.

Raymond AbadFuente externa

En la actualidad realiza sus programas "El Raymond Show" y " Merengue Forever" los jueves de 10 a 2 de la tarde por 90.3 FM, New York.

Así, entre estudios, danzas, bailes y periodismo, seguimos Folcloreando, aprendiendo y celebrando nuestras raíces.