De Santo Domingo a Moscú: La escultura de Duarte que destaca en un edificio histórico

A más de nueve mil kilómetros de Santo Domingo, frente a uno de los edificios más singulares de Moscú, se encuentra el busto del padre de la patria dominicano, Juan Pablo Duarte. Ocupa un lugar destacado en un espacio reservado para las figuras históricas y culturales más importantes del mundo.

Se trata de la Biblioteca Estatal de Literatura Extranjera de Moscú, un centro cultural único en Rusia donde la literatura y la cultura latinoamericana tienen una presencia inusual frente a las tradiciones locales. El edificio resguarda más de 4.4 millones de libros y documentos en más de 140 idiomas, además de un espacio histórico que funciona como museo y conserva piezas vinculadas a la imprenta de Johannes Gutenberg.

Justo frente a la puerta principal de este recinto, que cada semana reúne a académicos, diplomáticos e intelectuales, está la figura de Duarte. Es un monumento que la dirección de la biblioteca recuerda con especial aprecio y que este medio pudo constatar durante una visita a la capital rusa.

“El busto del prócer dominicano Juan Pablo Duarte fue un regalo del embajador dominicano de entonces, Hans Dannenberg”, explica Miguel Palacio, subdirector de la biblioteca, de raíces colombianas.

Busto de Juan Pablo Duarte frente a la biblioteca en Moscú, Rusia

Según Palacio, en Rusia las altas esferas diplomáticas y políticas guardan un muy buen recuerdo de Dannenberg, a quien califican como “un gran embajador”, clave para estrechar la relación entre ambos países y facilitar intercambios y gestiones para ciudadanos de la República Dominicana y de la Federación de Rusia.

Una muestra de ese reconocimiento fue la entrega de la insignia de honor “Por la Interacción” del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia al diplomático dominicano, poco antes de que partiera hacia una nueva misión en Canadá.

En agosto de 2023, antes de abandonar Moscú, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, le colocó la medalla y sostuvo con él un intercambio en el que destacaron el trabajo conjunto para fortalecer la cooperación ruso-dominicana y revisar los principales temas de la agenda bilateral e internacional, según informó entonces la Cancillería rusa.

Hans Dannenberg falleció en diciembre de 2023, pocos meses después de dejar Rusia e iniciar su labor como embajador de la República Dominicana en Canadá.

Sobre la biblioteca

La llamada hoy Biblioteca Estatal de Literatura Extranjera fue fundada en 1921 por la bibliotecóloga Margarita Ivanovna Rudomino como una pequeña colección neofilológica de apenas un centenar de volúmenes en alemán, francés e inglés. Con el tiempo, y en plena era soviética, ese proyecto derivó en la principal biblioteca rusa dedicada a libros y documentos en otros idiomas, hasta superar los 4,4 millones de ejemplares en más de 140 lenguas.

En 1948, según la biografía del recinto, el Consejo de Ministros de la URSS le otorgó el estatus de biblioteca central de alcance nacional, y en 1967 el fondo se trasladó al edificio actual, frente al rascacielos de Kotelnicheskaya, donde hoy recibe investigadores, diplomáticos, académicos y delegaciones culturales de todo el mundo.