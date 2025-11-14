‘Movember’, un mes para hablar del hombre, su salud y su bienestar

Cada noviembre, miles de hombres alrededor del mundo se dejan crecer el bigote por una razón que va mucho más allá de la moda: ‘Movember’. Este movimiento global nació en Australia en el año 2003, cuando un grupo de amigos decidió usar el bigote como símbolo para hablar de los problemas de salud que los hombres suelen callar.

Desde entonces, ‘Movember’ se ha convertido en una campaña internacional que busca concientizar, educar y salvar vidas, enfocándose en tres grandes temas: el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y la salud mental masculina.

1. Cáncer de próstata: un enemigo silencioso

El cáncer de próstata es el más frecuente en los hombres y una de las principales causas de muerte en mayores de 50 años.

Lo preocupante es que en sus etapas iniciales no produce síntomas. Muchos hombres se sienten bien y, por eso, no acuden al urólogo hasta que la enfermedad está avanzada.

Por eso, la detección temprana es fundamental. Se recomienda que los hombres a partir de los 45 años (o antes, si tienen antecedentes familiares) se realicen anualmente un examen de PSA y una evaluación prostática con su urólogo.

Cuando se detecta a tiempo, el cáncer de próstata tiene una tasa de curación superior al 90%, gracias a tratamientos modernos como la cirugía robótica, la radioterapia de precisión o las terapias mínimamente invasivas.

2. Cáncer de testículo: el cáncer de los hombres jóvenes

A diferencia del de próstata, el cáncer de testículo afecta principalmente a hombres jóvenes entre los 15 y los 40 años.

Suele presentarse como una masa o aumento de tamaño en uno de los testículos, generalmente indoloro. En muchos casos, el hombre lo nota por casualidad al bañarse o vestirse.

Afortunadamente, es un cáncer con altas tasas de curación (más del 95%) cuando se detecta temprano. Por eso, el autoexamen testicular mensual es una herramienta sencilla y poderosa.

Si notas algo diferente, consulta sin miedo. Detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre una cirugía sencilla y un tratamiento complejo.

3. Salud mental y depresión: hablar también salva vidas

-La depresión, la ansiedad y el suicidio afectan a millones de hombres en el mundo, pero muy pocos buscan ayuda.

La cultura de “ser fuerte”, “aguantar” o “no mostrar debilidad” ha hecho que muchos hombres guarden silencio ante el sufrimiento emocional.

La realidad es que el suicidio masculino es tres veces más frecuente que el femenino, y la mayoría de esos casos podrían haberse evitado con atención temprana.

Conversar con un amigo, buscar orientación profesional o unirse a grupos de apoyo puede marcar una enorme diferencia.

Cuidar la mente también es cuidar la salud.

En este mes, y durante todo el año, recuerda tres mensajes simples pero poderosos:

1. Hazte tus chequeos urológicos regularmente.

2. Práctica el autoexamen testicular.

3. Habla de tu salud mental y busca ayuda cuando la necesites.