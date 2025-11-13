‘Bajo siete llaves’: los avances te ponen a un ‘clic’ de la protección

El término seguridad es uno de los más tocados en República Dominicana. De hecho, se le ha cambiado el sentido al popular dicho: “El dominicano pone candado después que le roban”.

Mucha gente ha aprendido a recurrir a la prevención para evitar ser afectada por la inseguridad que reina en la sociedad. Los avances y nuevos modelos de protección, han contribuido a que ya muchos se pongan su casa u oficina “bajo siete llaves”.

Para conocer estos adelantos, LISTÍN DIARIO entrevistó a Julián Carrascal, un experto en el tema que, recientemente visitó República Dominicana, observando durante su estadía, que en el país aún falta educación ciudadana en seguridad.

Julián Carrascal, gerente de Mercadeo para Yale Latam.Fuente externa

“No basta con comprar tecnología: es necesario aprender a usarla correctamente, actualizar contraseñas y fomentar la prevención comunitaria para lograr una protección efectiva y sostenible”. Esto lo manifestó al ser cuestionado sobre si aquí falta educación ciudadana para la seguridad particular y social.

Sin embargo, Carrascal, gerente de Mercadeo para Yale Latam, resalta que República Dominicana ha mejorado en tecnología de seguridad, pero aún enfrenta retos similares a otros países de la región.

“Es bueno destacar que, la tecnología ha transformado la seguridad. Hoy contamos con cerraduras inteligentes, cámaras conectadas, sensores de movimiento y sistemas que permiten monitorear el hogar o la oficina desde el celular. Ya no se trata sólo de fuerza mecánica, sino de control digital en tiempo real”. Aunque el país está montado en el tren de la modernidad, le falta seguir avanzando.

El experto destaca que, la adopción de cerraduras inteligentes y sistemas conectados crece rápidamente, mostrando un avance claro hacia la seguridad digital. “Para estar realmente ‘bajo siete llaves’ es clave combinar seguridad física y digital: cerraduras electrónicas, cámaras IP, alarmas conectadas y control de accesos por huella o app, ya que ofrecen la protección más completa para hogares y oficinas modernas”, puntualiza el entrevistado.

En la arquitectura moderna

Para Julián Carrascal, también ha habido un despertar estético y de seguridad en cuanto a los diseños cuando se piensa en edificar una obra con protección y bien ornamentada. La tecnología ha llegado para ayudar en ese sentido.

“En la arquitectura moderna, la seguridad ya está integrada al diseño: puertas inteligentes, cerraduras invisibles, domótica y vidrios de alta resistencia permiten proteger sin perder estética ni funcionalidad, adaptándose a hogares y oficinas contemporáneas”.

Al ser cuestionado sobre la inversión en la seguridad tecnológica, el ejecutivo de la firma internacional, comenta que los llavines inteligentes son cada vez más accesibles.

“Hay modelos básicos que se ajustan a determinados presupuestos y ofrece funciones seguras sin necesidad de conexión WiFi. Además, reducen gastos en duplicados de llaves y mantenimiento, por lo que resultan rentables a largo plazo”. En definitiva, Carrascal entiende que es importante que, de manera individual, cada quien se preocupe por la seguridad de su casa, de su negocio, y sobre todo, de su familia.