Cómo tratar la disfunción eréctil en hombres con falcemia

Después de hacer un detallado diagnóstico de la causa de la disfunción eréctil, entonces el tratamiento va dirigido a restaurar la función eréctil sin que este tratamiento pueda llevar al priapismo.

Pablo MateoSanto Domingo, RD

La disfunción eréctil (DE) en pacientes con falcemia es una situación compleja y multifactorial, que requiere un abordaje cuidadoso y diferenciado respecto a este tipo de paciente. 

Escribiré desde un enfoque de diagnóstico y tratamiento basado en evidencia y guías recientes de la Sociedad Americana de Urología y Sociedad Europea de Urología (EAU, AUA, 2023–2024):

En el paciente con anemia falciforme, la disfunción eréctil puede deberse a varios mecanismos interrelacionados como son:

1. Episodios repetidos de priapismo isquémico, lo que produce fibrosis de los cuerpos cavernosos.

2. Disfunción endotelial y disminución del óxido nítrico lo que alteración del flujo sanguíneo al pene.

3. Anemia crónica e hipoxia tisular, lo que produce menor respuesta eréctil.

4. Efectos psicológicos y del dolor crónico, además de medicamentos concomitantes (opioides, antidepresivos, etc.).

Iniciamos la evaluación del paciente dando los siguientes pasos:

- Historia clínica detallada (episodios de priapismo, duración, tratamientos previos).

- Evaluación de factores de riesgo cardiovascular y metabólico.

- Doppler peneano si hay duda sobre la función vascular.

- Valoración psicológica o sexológica si procede.

El proceso

Después de hacer un detallado diagnóstico de la causa de la disfunción eréctil, entonces el tratamiento va dirigido a restaurar la función eréctil sin que este tratamiento pueda llevar al priapismo. Dentro de las opciones están:

1- Inhibidores de la PDE5 (con precaución) (Sildenafil, Tadalafil o Vardenafil pueden usarse a bajas dosis y bajo vigilancia médica). En algunos casos, se pueden administran de manera continua a dosis bajas (por ejemplo, sildenafil 25 mg diarios o tadalafil 5 mg diarios) para mejorar la oxigenación cavernosa y prevenir priapismo recurrente. Evitar dosis altas o uso irregular (“a demanda”) sin control, porque pueden precipitar un nuevo episodio de priapismo.

2- Terapia hormonal (si hay hipogonadismo). Medir testosterona total (mañana), Si hay déficit comprobado, reemplazo con precaución, vigilando hematocrito y función prostática.

Otras opciones terapéuticas

Si no hay respuesta a los tratamientos antes mencionados, entonces podemos utilizar bimix, trimix, y deben usarse con dosis muy bajas y supervisión por el riesgo de priapismo severo.

Por último, si no hay respuesta a las inyecciones, entonces la opción es: -Implante de prótesis de pene, opción definitiva en casos que no responden a ninguna de las anteriores. 

También la educación u orientación del paciente sobre riesgos de priapismo y manejo urgente si ocurre, y además Incluir seguimiento conjunto con hematología y urología.

