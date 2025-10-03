Alianza por el acceso tecnológico y de conectividad en el Loyola

La visión de sostenibilidad de Altice Dominicana ha inspirado su participación en proyectos educativos y de formación técnica dirigidos a niños y jóvenes en distintas comunidades de República Dominicana, proveyendo conectividad sin costo, con el propósito de reducir brechas sociales mediante acceso a la tecnología.

Una de estas iniciativas se encuentra en el Instituto Politécnico Loyola (IPL), ubicado en San Cristóbal, en donde más de 13 mil estudiantes se benefician de un aula de telepresencialidad totalmente equipada, y que facilita la educación técnica con conexión global, instalada el año pasado por la Fundación Altice.

“Con este proyecto, estamos contribuyendo a la transformación de los procesos educativos y catalizando el talento que impulsará la transformación digital de nuestro país. Así vemos en Altice la tecnología: como una herramienta clave de inclusión, progreso y equidad,” expresó Liza Arzeno, directora de Relaciones Institucionales de Altice.

Con esta Sala de Telepresencialidad, la Fundación Altice alcanza 16 plataformas de enseñanza en el país apalancadas en la tecnología, lo que ha sido posible gracias a la colaboración con 14 instituciones aliadas.